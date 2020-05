EFE

El entrenador del Deportivo Alavés, Asier Garitano, afirmó este jueves que le gustaría "retrasar una semana más la reanudación de la liga", que en un principio está prevista para el día 13 de junio.



En una rueda de prensa telemática, el técnico guipuzcoano explicó que harían falta "mínimo tres semanas" para trabajar con el equipo al completo, aunque si hay que empezar el día 13 se adaptarán para llegar en las mejores condiciones posibles.



Reconoció que hace unas semanas veía "muy difícil" retomar la competición, pero ya se ve mejoría y todo está "un poco más cerca".







"Esta situación es más complicada que la del verano porque los jugadores han estado 50 días en casa", aseguró el entrenador vasco, que, aunque apuntó que los jugadores tenían rutinas, advirtió de que no todos han podido trabajar en las mismas condiciones; y "cada uno ha hecho lo que ha podido".



"Nos va a costar más y va a ser bastante peligroso. Será difícil para jugadores volver al ritmo en poco tiempo y en las fechas que se están marcando, porque no habrá partidos amistosos y nos tendremos que adaptar", expresó el alavesista, que se mostró preocupado por las posibles lesiones que puedan llegar.



Por este motivo, el cuerpo técnico babazorro está controlando mucho las cargas de trabajo y ha agrupado a los jugadores según las necesidades físicas de cada uno, lo que ha provocado que ningún jugador haya tenido que parar por una lesión importante.



"Cualquier lesión dejaría al jugador prácticamente fuera de la competición", consideró un Asier Garitano satisfecho con las dos primeras semanas de trabajo del equipo, en la que ningún miembro de la plantilla se ha visto obligado a dejar las sesiones ni por la covid-19 ni por lesiones importantes.



Si el Alavés mantiene la categoría, Garitano seguirá en Vitoria en condiciones normales y sobre este objetivo dijo que "ni está más complicado, ni más sencillo que hace dos meses".



"Estoy contento, poder estar en Primera es la leche y aquí se está francamente bien, pero no pienso a día de hoy en la próxima temporada", admitió el de Bergara.



Garitano lamentó que se tuviera que aplazar la competición hace dos meses cuando el equipo estaba en un buen momento e hizo hincapié que "las dinámicas son un parte importante en el fútbol".



"Al equipo se le veía confiado y todo eso ha desaparecido, así que después de esta pandemia todos partimos de cero", valoró el responsable de la plantilla vitoriana, que se acordó de los aficionados albiazules.





"Siempre he dicho que con nuestra gente nos sentimos seguros y confiados y es una parte fundamental, por lo que, ahora mismo, no tener eso nos va condicionar a todos", subrayó el entrenador con preocupación.



Del mismo modo, recalcó que "el fútbol está hecho para la gente" y ahora también deben pensar en que el regreso de la competición puede ser positivo para mucha gente que se tiene que quedar en casa.



"Lo ideal sería que se pudieran llenar los campos pero hay que saber convivir con esta pandemia porque eso ocurrirá en un medio o largo plazo", aportó.



Respecto a la nueva norma que ofrece la posibilidad de hacer cinco cambios durante un partido, Garitano concluyó que "habrá equipos a los que les venga bien poder hacer cinco cambios, pero igual a nosotros nos interesaría no hacerlos".



"Tendríamos que ir jugando con todo eso y habrá que pensarlo porque te da la posibilidad de tener diferentes armas", respondió.



A pesar de la situación y los peligros que conlleva el coronavirus, Asier Garitano manifestó que "los jugadores están tranquilos" y que "nadie ha puesto ningún problema".



Cuestionado por la posibilidad de concentrar a los jugadores cuando se reanude LaLiga dijo que le gustaría que cada futbolista durmiera en su casa y hacer una concentración en el día, como hasta ahora, y desveló que es posible que tengan que viajar en el día para disputar los partidos fuera de su feudo.



Para concluir, el entrenador alavesista opinó que son "optimistas" con que los jugadores cedidos y los que acaban contrato sigan después del 30 junio porque "la predisposición de todas las partes es esa".