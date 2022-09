EFE

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, no tiene afectada la rodilla derecha y sufre una lesión doble en el muslo, como desvelaron las pruebas médicas realizadas al jugador en la ciudad deportiva, que descartaron una lesión de gravedad pero muestran unas dolencias que, según informa el club, le mantendrán de baja hasta octubre.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Karim Benzema por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps, ambas en el muslo derecho. Pendiente de evolución", reza el parte difundido por el club.



Benzema se perderá el derbi del Metropolitano ante el Atlético de Madrid en LaLiga Santander, así como el partido previo de la quinta jornada frente al Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu, donde tampoco jugará la segunda jornada de la Liga de Campeones contra el Leipzig.

Parte médico de Benzema.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 7, 2022

Es la primera previsión médica tras las pruebas realizadas a Benzema en la ciudad deportiva. El delantero francés no quiso esperar a mañana, pese a que se lo había ofrecido el club, y tras llegar a las 5 de la mañana de Galsgow, donde se lesionó a la media hora de partido en el Celtic Park, acudió a última hora de la mañana a la Ciudad Real Madrid para someterse a una resonancia magnética y varias pruebas médicas.



Analizado el resultado por los galenos madridistas, la idea del club blanco es que Benzema no viaje con la selección francesa y marca la fecha ideal para su regreso el 2 de octubre, cuando el Real Madrid recibe a Osasuna en el Bernabéu.



Hasta la lesión frente al Celtic, Karim era el único jugador de campo del Real Madrid que había disputado todos los minutos en la temporada. "No vamos a matar a Karim", había afirmado su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti tras el estreno en el Santiago Bernabéu ante el Real Betis. En sus planes, estaba marcado el encuentro del próximo domingo ante el Mallorca como el primer momento de rotación.



Sin embargo, un mal gesto de Benzema en el momento de lanzar un contragolpe en el estreno en la 'Champions', le jugó una mala pasada al delantero francés que ya no podrá jugar más partidos en el mes de septiembre y se perderá la primera gran cita del curso, el derbi ante el Atlético de Madrid.