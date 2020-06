EFE

El defensa del Betis Marc Bartra aseguró este jueves, tras perder el derbi contra el Sevilla (2-0) con el que se reanudó LaLiga tras la pandemia de coronavirus, que no ve "penalti por ningún lado" en la jugada que protagonizó con el holandés Luuk de Jong y que supuso el 1-0, por lo que dijo que se van "muy jodidos".



"La primera parte ha sido bastante pareja, aunque ellos han tenido alguna ocasión. Sí es verdad que ha habido una jugada muy dudosa, que acaba siendo penalti, pero no lo veo por ningún lado", declaró a las cámaras de Movistar el central catalán.







Admitió que se marchan "muy jodidos" del estadio del Sevilla, ya que sabían de "la importancia que tenía el partido", si bien "en ningún momento" están "sintiendo que lo que está fuera" de su "control" les "esté ayudando".



Bartra aseguró que en la acción del penalti le tiene "la posición ganada arriba" a De Jong, ya que ha "saltado antes que el y, una vez que él salta, se encuentra" con sus "brazos".



"Es un lance más. Es increíble, y se ha visto que el Sevilla no ha protestado, pero al final pitan un penalti que no creo que haya sido, y eso decide todo, los detalles deciden", arguyó el defensa bético.



También reconoció que su equipo "no ha controlado algunas situaciones" y que tenían que "haber sido más protagonistas con el balón", para lo que les ha faltado "estar más frescos, y también mentalmente", asociarse más "en un campo que estaba muy lento", aunque subrayó que ahora "hay que seguir porque queda mucho"