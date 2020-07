EFE

El derbi barcelonés de este miércoles en el Camp Nou será de extremos. El Barça tiene que ganar para mantener sus opciones al título frente a un Espanyol que, en el caso de derrota, perderá la categoría tras una temporada para olvidar.



En can Barça, el 1-4 conseguido en Villarreal, seguramente en el mejor partido del curso, le da aire al equipo de Quique Setién, que por fin pareció dar con la tecla y los azulgrana firmaron un solvente ejercicio frente a uno de los grandes equipos de LaLiga.



Todas las decisiones que puso en práctica Setién le salieron bien. Dibujó un 4-4-2, con Leo Messi de mediapunta por detrás de Luis Suárez y de Griezmann, y dio dos grandes asistencias, una para cada uno.



@QSetien: "La importancia del derbi para los jugadores es enorme. Será un partido lleno de emoción"



Sigue en directo la rueda de prensa del técnico azulgrana previa al #BarçaEspanyol:



— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 7, 2020





Pero es que además, el francés firmó un tanto antológico y demostró su afinidad futbolística con Messi y con Suárez. Otro detalle importante fue la presencia de Sergi Roberto en la medular.



El canterano, que últimamente jugaba como carrilero por la derecha, estuvo a un gran nivel. Se asoció a la perfección con Jordi Alba por la izquierda y estuvo muy participativo en el juego.



Busquets ejerció de mariscal de campo y Arturo Vidal suplió sus carencias técnicas con un imponente físico y dio múltiples ayudas en la medular, donde estuvo especialmente acertado en las recuperaciones.



Los azulgrana, con cuatro partidos por delante, no pueden ceder más si no quieren dejarse sus opciones en LaLiga, una competición que reemprendieron siendo líderes y ahora están a cuatro puntos del Real Madrid.







En la lista de convocados de los azulgrana siguen de baja por lesión los defensas Junior Firpo y Samuel Umtiti, así como el centrocampista holandés Frenkie de Jong, que evoluciona favorablemente de una lesión del sóleo y podría regresar la próxima semana al equipo después de entrenarse ya hoy con el grupo.



Las aspiraciones del Espanyol están en las antípodas. Los blanquiazules afrontan uno de los derbis más dramáticos de los últimos años, ya que puede certificar contra e Barcelona y en el Camp Nou su descenso matemático a Segunda división, un escenario del que difícilmente escapará el cuadro blanquiazul.



Los futbolistas han reconocido públicamente que lograr la permanencia en Primera es prácticamente una utopía. De todos modos, el vestuario periquito está dispuesto a mejorar su imagen, tocada tras la derrota contra el Leganés, y no renuncia a nada en el feudo de su eterno rival.



Los precedentes entre ambos conjuntos son absolutamente favorables al conjunto azulgrana: en las diez últimas visitas del Espanyol al Camp Nou en LaLiga, el balance es de diez victorias para el anfitrión. Además, los marcadores han sido especialmente abultados en varias campañas.

Rufete: "Tenemos que mantener el orgullo. Representamos a una grandísima afición y a un club muy grande. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros"
— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) July 7, 2020





La victoria blanquiazul más reciente fue en la 2008-09, con dos goles de Iván de la Peña (0-2). Pero si hay un partido recordado en la historia de los derbis es del Tamudazo: empate a dos en la 2006-07 con dos goles del exfutbolista Tamudo, leyenda blanquiazul. El resultado fue clave para dejar sin título liguero al Barcelona.



Los futbolistas del Espanyol se aferran a estos precedentes para dar la sorpresa y dar una alegría a su afición, muy molesta con el rendimiento de su equipo en las últimas jornadas. De hecho, las agrupaciones de peñas han pedido cambios profundos en la plantilla del primer equipo.



El entrenador, Francisco Joaquín Pérez Rufete, no podrá contar con el delantero argentino Jonathan Calleri, por sanción. La lista de convocados se conocerá esta tarde, después del entrenamiento del primer equipo en el RCDE Stadium. Después, Rufete comparecerá en rueda de prensa.