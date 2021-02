EFE

Luis Rubiales, presidente de la Federación española de fútbol, comentó que el asunto de la Superliga había que "abordarlo de una manera muy seria" y que, de momento, no creía que pudiera organizarse "fuera de la UEFA".



La solución para cambiar el sistema pueden ser dos, dijo Rubiales en 'El Larguero' de la Cadena SER, "O disminuyen los equipos o cambias el formato".



"Las Ligas tienen que ayudar disminuyendo las jornadas". En ese caso se podrían jugar "33 jornadas, más de dos Clásicos, campos neutrales...".

La Copa del Rey fue otro de los puntos importantes que abordó y explicó que las semifinales se juega a partido doble porque no querían "que ningún equipo llegase a la final sin haber jugado un partido en su campo, que es algo que podría pasar con semifinales a partido único".

"Es imposible" que la Copa del Rey le guste a todo el mundo, pero "es el trofeo del pueblo, para los equipos más humildes".



También afirmó Rubiales que "el año que viene la Supercopa de España volverá a Arabia Saudí", porque "hace que lleguen unos ingresos fundamentales para los equipos de Segunda B y tercera".





El presidente de la RFEF defendió a los árbitros y afirmó que "no se puede cuestionar su honestidad", añadiendo que aunque no se vea, "los árbitros también tienen castigos". Y sobre el VAR apuntó que "acierta mucho más de lo que se equivoca".



Sobre la candidatura de España y Portugal para el Mundial 2030, Rubiales afirmó que era "la candidatura más potente y una candidatura ganadora".



"Serían 16 sedes y Portugal querría tener 3 o 4 sedes y tenemos que darle la oportunidad a Portugal de que se sienta cómoda", siguió.

Respecto al seleccionador, Luis Enrique, el presidente dijo que había "conseguido insuflar ilusión a los jugadores".



También habló el máximo mandatario de la federación de intentar "solucionar lo de los partidos de los lunes y los viernes. No se ajusta a la legalidad. Espero que se arregle porque si no se van a crear problemas mucho mayores", finalizó Luis Rubiales.