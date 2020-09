EFE

Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' felicitó este martes a delantero Cristiano Ronaldo por romper la marca de cien goles con la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo, de 35 años, alcanzó hoy 101 anotaciones al marcar los dos tantos que dieron la victoria a Portugal sobre Suecia en Solna, en partido de la Liga de Naciones de Europa.

"Yo pensaba que iríamos celebrar 100 goles hoy. ¡Pero fueron 101! Felicitaciones Cristiano, por cada paso adelante en tu trayectoria", escribió Pelé en su cuenta de Twitter.

CR7 dejó hoy atrás a figuras del fútbol, como el propio Pelé, quien anotó 77 goles con Brasil, así como Ronaldo Nazario de Lima, que terminó su carrera con 62 goles para la Canarinha.

Eu pensava que iríamos comemorar 100 gols hoje. Mas foram 101! Parabéns @Cristiano, por cada passo adiante em sua jornada!



//



I thought we were going to celebrate 100 goals today. But it was actually 101! Congratulations @Cristiano, as you reach new heights in your journey. pic.twitter.com/8XWmxDX7yE