GOAL

De no haber existido la pandemia, la Selección argentina ya hubiera jugado sus primeros encuentros de Eliminatorias contra Ecuador y Bolivia, mientras que estaría en la recta final de la preparación para la Copa América. Y para Lionel ScalonIi, hay algo que es más importante que cualquier otra cosa para estar entre los convocados: la continuidad. Preocupación que está motivada por el posible pase de Lautaro Martínez a Barcelona y la experiencia que tiene con Leonardo Balerdi .

"Si se hubiese quedado en Boca, la Selección tenía central por 10 años. Dortmund lo pagó 18 millones de euros, algo habrá visto, pero juega poco. Ese club se da el lujo de comprarlo y llevarlo al banco, lo pagó y después lo vemos, se da ese lujo" , señaló sobre el defensor en una entrevista en Radio La Red. Sobre el delantero, profundizó: "A mí me gustaría que Lautaro tenga continuidad. Es joven y se va a ganar un lugar porque corre por los demás. Si llega a ir al Barcelona, creo que el técnico va a buscar la forma de ponerlo de titular, se va a tener sacrificar y ganar el lugar" .

🎙️🇦🇷 Lionel #Scaloni se refirió a la posibilidad de que #Lautaro Martínez llegue al #Barcelona y comparta equipo con #Messi. “A mí me gustaría que juegue, que tenga continuidad”, aseguró el DT de la Selección en charla con Radio La Red. pic.twitter.com/FslxJoZiPs — TyC Sports (@TyCSports) May 26, 2020

"Veníamos confiados, con un semestre interesante y la base del equipo estaba, con siete u ocho de memoria de los titulares. Otros cuatro o cinco que también entran y salen", expresó, mientras que ahora, en lo que parece el final de la cuarentena para el fútbol, advierte que "lo importante es que los chicos entiendan que en sus clubes siempre tengan en un rinconcito la camiseta de la Selección, aunque falten tres meses"

Por otro lado, se refirió a la localía del combinado nacional, tema que siempre genera debate, especialmente cuando se pone en duda que sea en el Monumental, como ocurre desde hace décadas, más allá de algunas excepciones. "A mí me gustaba jugar en la Bombonera, no lo niego. Como en Rosario , la cancha de Newell's llena es áspera, igual que la de Central. Pero la decisión de la cancha de Boca me pareció acertada ", explicó, recordando aquel partido decisivo en las Eliminatorias para Rusia 2018 ante Perú, que se disputó en Brandsen 805. Y volviendo al tema de su ciudad natal, adelantó que "está bueno llevar a la Selección al interior, no creo que una cancha gane o pierda partidos, pero el ambiente ayuda ".