EFE

El Al Nassr FC de Arabia Saudí anunció el fichaje del portugués Cristiano Ronaldo por las próximas dos temporadas, tras un mes de rumores después de que el cinco veces vencedor del Balón de Oro rompiera su relación con el Manchester United inglés durante el Mundial de Qatar.



El medio saudí Al Arabiya, uno de los más importantes en árabe y de Oriente Medio, había asegurado que, según sus fuentes, Cristiano Ronaldo, de 37 años, estará dos años con Al Nassr, una información también ofrecida por el portal deportivo Al Riyadiah, el más importante en el reino.



Otro medio importante del mundo árabe, como Al Sharq al Awsat, también había confirmado esta información, según sus fuentes.



Siempre según estas versiones, el portugués se incorporaría al club en enero, aunque no han informado del valor de su contrato.



Al Nassr es uno de los mejores clubes en Arabia Saudí y ha logrado ser campeón de la liga nacional hasta en nueve ocasiones.



Cristiano Ronaldo estaba sin club tras dejar el Manchester United y lleva varios meses siendo vinculado al Al Nassr, aunque cuando se le preguntó al respecto durante el Mundial, se limitó a decir que "no" era verdad.



El director deportivo del Al Nassr, el luso-brasileño Marcelo Salazar, dijo el pasado 26 de diciembre en una entrevista concedida al portal Flashscore sobre el fichaje de CR7 que no estaba "autorizado a decir ni sí ni no" sobre la incorporación de Cristiano al equipo, ya que se trata de una negociación de "enorme magnitud".



Pero se limitó a decir que el club saudí por ahora esperaría y que "en el momento oportuno se desvelará el futuro".