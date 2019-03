Menotti sobre Scaloni: "No sé lo que se pretendió hacer ante Venezuela"

GOAL

La primera fecha FIFA del año no dejó nada bien parada a la nueva Selección argentina que comanda Lionel Scaloni, que sumó una dura derrota 3-1 frente a Venezuela y apenas rescató un gris triunfo 1-0 sobre Marruecos. Y en medio de los fuertes cuestionamientos que recibió el improvisado entrenador de la Albiceleste, apareció una que destaca por sobre las demás: la del Director de Selecciones Nacionales, César Menotti.

En una entrevista con Diario Popular, el Flaco cuestionó duramente al DT por la actuación del equipo en el partido contra la Vinotito: "Más bien que estoy preocupado. La caída con Venezuela no es el problema, el problema es cómo se jugó y cómo se perdió. La verdad, no sé lo que se pretendió hacer. En cambio, contra Marruecos, por lo menos desde el fondo con una línea de cuatro firme y bien parada, hubo un principio de orden que le permitió al equipo estar un poco más seguro".

#SelecciónMayor 🎙 @lioscaloni: "Creo que tenemos más o menos encaminada la lista para la Copa América. Debemos trabajar para que los jugadores no se sientan atraídos todo el tiempo por buscar el pase a #Messi". pic.twitter.com/WTCn6FhTbo — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 25, 2019

Además, Menotti aprovechó para marcarle la cancha al técnico en cuanto a las constantes modificaciones que realizó en el equipo desde que asumió: "Creo que esta etapa de cambios y más cambios ya tendría que detenerse. El fútbol es ensayo, para ir encontrando sociedades. Claro que las sociedades pueden desarrollarse cuando los jugadores tienen cierta estabilidad. Si un día juega uno, mañana otro, pasado mañana otro y así en todos los partidos, no puede haber crecimiento. Es realmente imposible".

En ese sentido, avisó que su intención es tener la mayor injerencia posible: "Lo más pronto posible nos vamos a encontrar para hablar de lo que pasó y de lo que tendría que ir pasando. Por ejemplo para constituir una base del plantel y definir la idea. Sin una base es imposible. Esto lo tenemos que charlar. Para eso me llamaron. Hay que construir una estructura, no queda otra. Esta es la etapa que se viene y no puede dilatarse. Yo voy a estar participando en el predio todos los días. Hay que ensayar con los jugadores que quedan en la Argentina. Convocarlos y ensayar. Hablar, entrenar. Aunque sean pocos".

Por otra parte, el Flaco también aprovechó para cuestionar fuertemente la etapa de Jorge Sampaoli al frente del combinado nacional: "Lo de Sampaoli en el Mundial en el plano del fútbol ni hace falta agregar nada, quedó todo a la vista. Ahora, su conducción fue muy deficitaria, un desastre. Eso fue lo peor. Y se notó". Y dejó en claro que su objetivo de ahora en más es lograr estabilidad: "Tantos cambios en tan poco tiempo no son positivos para nadie. La Selección termina pagando todos los errores, por eso hay que pensar bien el camino que uno elige. El camino tiene que superar la perspectiva inmediata del resultado. Y mirar el juego".