EFE

El seleccionador de Colombia, Reinaldo Rueda, defendió su trabajo al frente del equipo cafetero ante las críticas, por la racha de cinco partidos sin ganar y dijo que cuando asumió el cargo, sus dirigidos eran séptimos y hoy son cuartos.



"A pesar de la falta de goles y de poder asegurar mejores resultados como local, pasamos del séptimo lugar al cuarto lugar en Sudamérica, pasamos a saldar una deuda grande de goles de diferencia", expresó, en la conferencia de prensa previa al partido del viernes en Barranquilla con Perú, el técnico, que reemplazó en el cargo al portugués Carlos Queiroz el año pasado.



De los últimos cinco partidos disputados en las Eliminatorias al Mundial de Qatar, Colombia igualó cuatro de ellos 0-0 y perdió 1-0 en su visita a Brasil, por lo que Rueda ha sido objeto de críticas, pese a lo cual su equipo ocupa el cuarto lugar con 17 unidades tras 14 jornadas.

🎙️ #RuedaDePrensa | @ReinaldoRuedaDT: "A pesar de la falta de gol, pasamos de estar séptimos a estar cuartos. Recuperamos la diferencia de gol. Tuvimos un año bueno, a pesar de todas las dificultades. Debemos seguir mejorando".



📺 https://t.co/JMDkA32yqX#JuntosLoLogramos🇨🇴 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 27, 2022

"Mientras que no se logre el gol, las críticas hay que aceptarlas. La validez va a depender de análisis de cada juego, de la óptica con la que se evalúe, de lo que significa cada uno de los juegos que hemos enfrentado donde no hemos marcado gol, la cantidad de opciones que se crean, el volumen ofensivo, la propuesta ofensiva, el juego proactivo que hace Colombia desde el inicio del partido", señaló.



Agregó: "Si se hace un análisis objetivo no tienen asidero esas críticas, por lo que se muestra en la tabla. Pero por lo que son los resultados, tienen toda la validez".





Para tratar de superar esa deficiencia de cara al arco, Rueda aseguró que "se han analizado muchos factores en todos los órdenes, tanto en los movimientos de orden futbolístico como en el acompañamiento".



"Los jugadores han trabajado cada uno en un 'coaching' individual, en esa reflexión y retroalimentación sobre los aspectos a mejorar", apuntó.