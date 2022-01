EFE

James Rodríguez, David Ospina y Radamel Falcao García lideran la convocatoria de 28 jugadores publicada este miércoles por el seleccionador de Colombia, Reinaldo Rueda, para enfrentar a Perú y Argentina, en la doble jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.



Colombia será anfitrión de Perú en Barranquilla el 28 de este mes y luego, el 1 de febrero, visitará a Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.



📝 ➡️ Estos son los 2️⃣8️⃣ convocados por @ReinaldoRuedaDT para los partidos por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 🆚 🇵🇪 y 🇦🇷#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/atcF313glM — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 19, 2022

Reforzarán a Colombia Yáser Asprilla, del Envigado, un volante de 18 años que se ganó el cupo por lo que hizo en el amistoso contra Honduras el domingo pasado, y los delanteros Harold Preciado (Deportivo Cali) y Miguel Ángel Borja (Junior).



Entre los convocados no está el centrocampista Juan Fernando Quintero, quien marcó un gol frente a Honduras, pero salió lesionado de la rodilla y no logrará recuperarse a tiempo.



Colombia, que es cuarta en la eliminatoria sudamericana, con 17 puntos, necesita ganarle a Perú para seguir siendo uno de los cuatro equipos que van directamente a Catar.



A Perú, que también lleva 17 enteros y es quinto, Colombia lo supera por mayor cantidad de goles anotados.



Argentina, el siguiente rival de Colombia, tiene la vida resuelta porque es segundo, con 29 puntos, a seis del líder Brasil, ambos ya clasificados a Catar.



Los dirigidos por el técnico Rueda llegan a estos cruciales partidos arrastrando un lastre de cinco partidos sin ganar en la eliminatoria, las mismas jornadas en las que no han hecho goles.

La siguiente es la lista de convocados:

Guardametas: David Ospina (Nápoles-ITA), Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Medellín) y Camilo Vargas (Atlas-MEX).

Defensas: Daniel Muñoz (Genk-BEL), Dávinson Sánchez (Tottenham-ING), Johan Mojica (Elche-ESP), Óscar Murillo (Pachuca-MEX), Stefan Medina (Monterrey-MEX), William Tesillo (León-MEX) y Yerri Mina (Everton-ING).

Mediocampistas: Diego Valoyes (Talleres de Córdoba-ARG), Gustavo Cuéllar (Al Hilal-CAT), James Rodríguez (Al Rayyan-CAT),Jéfferson Lerma (Bournemouth-ING), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus-ITA), Mateus Uribe (Porto-POR), Stiven Alzate (Brighton-ING), Wílmar Barrios (Zenit-RUS) y Yaser Asprilla (Envigado).

Delanteros: Alfredo Morelos (Rangers-ESC), Freddy Hinestroza (Junior), Harold Preciado (Deportivo Cali), Luis Díaz (Oporto-POR), Luis Fernando Muriel (Atalanta-ITA), Miguel Ángel Borja (Junior), Radamel Falcao García (Rayo Vallecano-ESP), Rafael Santos Borré (Eintracht Frankfurt-ALE) y Yimmi Chará (Portland Timbers-EE.UU.).