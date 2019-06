Definidas las semifinales de la Copa América 2019

Catalina Uribe

No hay duda de que los cuartos de la Copa América Brasil 2019 decepcionaron a más de uno. Y, en mi caso, no se debe a la decepción que me causó la eliminación de la selección Colombia, la cual me pareció justa, si en el fútbol se puede hablar de justicia.

Me refiero a la calidad del juego en esta fase, en la que el gol brilló por su ausencia, pues sólo la clasificación de Argentina ante Venezuela se definió en los 90 minutos. Tres de los cuatro encuentros terminaron sin goles y se definieron en los penales, lo que demuestra que los equipos tenían más miedo de perder que deseo de ganar. Y a ello se sumó el gran protagonista de este torneo, el VAR, que le anuló dos goles a Chile y otros dos a Uruguay.

En lo que relacionado con las clasificaciones, la definición más sorprendente fue en el Uruguay-Perú, en la que el guardameta inca Pedro Gallese surgió como figura al atajarle el primer cobro a Luis Suárez, lo que marcó la eliminación de los charrúas y la clasificación de los peruanos.

Los únicos goles de estos cuartos fueron de Argentina, que aunque no tuvo un juego brillante, se encontró con una Venezuela temerosa en la que falló hasta su portero, Wuilker Fariñez, que les había dado mucha seguridad.

Si el protagonista del Uruguay-Perú fue el portero, en el Colombia-Chile quien terminó definiendo todo fue el central colombiano William Tesillo, quien cuando la serie, que fue bastante pareja, iba 4-4, mandó su cobro por fuera. Alexis Sánchez no perdonó y mandó a los chilenos a las semis.

En la llave entre Brasil y Paraguay hubo varios factores que llevaron a los brasileños a la siguiente fase. Aunque Roberto Firmino desperdició su cobro, los guaraníes tuvieron peor fortuna y Alisson le atajó el cobro a Gustavo Gómez, mientras que Derlis González botó su lanzamiento.

Estos resultados dejaron como resultado dos clásicos en las semifinales. El primero de ellos será el Clásico de las Américas, en el que una fuerte Brasil se enfrentará a una Argentina que viene de menos a más en este torneo. Y aunque los anfitriones llegan mejor, la Albiceleste tienen guardada todavía su arma secreta, Lionel Messi, quien puede ser la clave que decante el encuentro a su favor.

La segunda semifinal será el Clásico del Pacífico entre Chile y Perú. Y este duelo bien puede decidirse en los 90 minutos si los chilenos muestran el mismo fútbol que ante Colombia. Sin embargo, si volvemos a llegar a los penales, es casi seguro que será una definición muy interesante, pues ambos equipos mostraron sus talentos para estos cobros.

En síntesis, aunque los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019 fueron muy flojos, espero que el Clásico de las Américas y el del Pacífico sean más emocionantes y nos dejen dos finalistas dignos del torneo de selecciones más antiguo del mundo.