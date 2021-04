EFE

El Cerro Largo logró un empate agónico ante Peñarol, gracias a un gol en el minuto 95 de Enzo Borges, para sellar el 2-2 en la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana e ir por todo o nada al partido de vuelta que se jugará en el estadio Campeón del Siglo.



En un encuentro que tuvo más de 70 minutos con dominio de los visitantes, que ganaban por 0-2, el Cerro Largo encontró un penalti en el minuto 72 que transformó en gol y le dio vida para lograr el empate definitivo.





El primer tiempo fue todo del Peñarol, el equipo local prácticamente no tocó el balón y su rival marcó la cancha hasta que, a los 21, un cabezazo del zaguero Fabricio Formiliano abrió la cuenta en el marcador.



La segunda mitad comenzó con la misma tónica, debido a que apenas iniciado David Terans amplió diferencias y selló el 0-2 del Peñarol.



Sin embargo, el cansancio en algunos futbolistas del conjunto visitante junto a sustituciones que no rindieron los frutos esperados por el entrenador Mauricio Larriera permitieron a los locales tomar las acciones e ir hacia adelante.



De esta forma, luego del penalti convertido en el minuto 72 por Mauro Estol, tuvo varias situaciones de gol que no concretó.



Cuando todo parecía inclinarse hacia la victoria del Peñarol, el goleador del Cerro Largo Enzo Borges conectó un potente cabezazo que dejó sin nada que hacer al portero Kevin Dawson para lograr un empate agónico a los 95 minutos.