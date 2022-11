EFE

El seleccionador de Túnez, Jalel Kadri, se mostró "orgulloso" de la victoria de su equipo contra Francia, campeona del mundo, pero amarga por no haber logrado la clasificación para octavos de final en Qatar 2022.



"No nos arrepentimos de nada, es cierto que tuvimos que jugar mejor contra Australia, pero dimos un nivel elevado en los tres partidos. Estábamos en un grupo muy fuerte y hemos hecho buenos partidos", dijo.



Kadri indicó que es pronto para sacar conclusiones, reconoció que no se había cumplido el objetivo de alcanzar los octavos de final, pero dijo que eso no significa que vaya a dejar el puesto.



"Es difícil evaluar ahora, pero está claro que es el mejor rendimiento de Túnez desde 1978. Estábamos en un grupo difícil y hemos estado en condiciones de lograr 4 puntos. Es uno de nuestros mejores mundiales. Nos ha faltado eficacia, pero solo hemos jugado mal medio tiempo contra Australia", aseguró.



"Pero hemos hecho que el pueblo tunecino se mostrara orgulloso de nuestro equipo, que el mundo árabe se sintiera orgulloso de que hayamos podido ganar a la campeona del mundo", comentó.