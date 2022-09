Pedro, autor de un triplete en la goleada 0-4 del Flamengo sobre Vélez en el Estadio José Amalfitani, intentó llevarse el balón como es costumbre, pero los integrantes del equipo argentino no se lo permitieron.

Esas tres dianas convirtieron al brasileño en el máximo goleador de la Copa Libertadores esta temporada, llegando a 11 tantos, cifra que alcanzó Zico en el 1981 y Gabigol en 2021.

El protagonista de la noche explicó que alguien de Vélez le arrebató la pelota cuando se estaba yendo para el vestuario tras el partido.

"Me estaba yendo para el vestuario, pero alguien vino y me robó la pelota. Le dije 'dámela, yo hice tres goles'. Pero el hombre forcejeó y no quiso devolvérmela. Voy a tratar de conseguir una en el vestuario", precisó Pedro, en declaraciones recogidas por el Diario Olé.

De acuerdo con sus declaraciones, la excusa del empleado de Vélez es que la pelota forma parte del material del club y por tal motivo no podía llevársela a Rio de Janeiro.

Tras ese episodio, la directiva del Flamengo intentó interceder para que el delantero pudiera llevarse su merecido recuerdo a casa. Bruno Spinder, director ejecutivo del Flamengo, buscó al uruguayo Aldo Gioia, delegado de la Conmebol, para pedirle el balón.

Tras la petición, Gioia ingresó al vestuario de Vélez a buscar el balón con el que Pedro marcó el triplete, pero regresó con las manos vacías. Finalmente, el brasileño terminó yéndose a Brasil sin el emblemático esférico.