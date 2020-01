EFE

El Olympique de Lyon alcanzó la final de la Copa de la Liga de Francia después de ganar al Lille en los penaltis con un fallo del portugués Renato Sanches después de un choque que terminó 2-2 tras los 90 minutos.

Sanches vivió una montaña rusa en el duelo de dos de los candidatos a terminar la temporada en puestos europeos que se vieron las caras en las semifinales de la Copa de la Liga. El jugador luso inició el choque con un gran gol después de marcar con un zurdazo desde fuera del área que abrió el marcador para el Lille.



El Lyon se recuperó muy pronto gracias a un penalti transformado por Moussa Dembélé tras una clara mano del brasileño Gabriel dos Santos que tuvo que revisar el VAR. El sistema de videoarbitraje no falló y permitió al equipo de Rudi García empatar el marcador con toda la primera parte por delante.

No hubo mucho más hasta el final, cuando el encuentro se volvió a agitar en pocos minutos. El primero en hacerlo fue Houssem Ahouar, que volvió a marcar para el Lyon gracias a un derechazo lejano que no pudo salvar el portero brasileño Leonardo.



Con sólo cinco minutos por delante, el Lille se lanzó a por un empate que consiguió desde los once metros en el tiempo añadido. Loïc Rémy, al estilo Panenka, se arriesgó y no falló un penalti que llevó el choque a la prórroga y después a los penaltis. En ellos, Sanches falló el último penalti del Lille y condenó a su equipo a no jugar una final que disputará el Lyon ante el vencedor del Reims-París Saint-Germain.