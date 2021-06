EFE

El seleccionador colombiano, Reinaldo Rueda, dijo que fue una pena que todo el esfuerzo que hizo el equipo cafetero ante Brasil, en el partido que les enfrentó en Río de Janeiro por la Copa América, se hubiese esfumado en una jugada de balón parado con la que los brasileños remontaron y se impusieron por 2-1.



"Indudablemente que es una pena que todo el esfuerzo del equipo se haya ido en una bola parada que habíamos previsto y ensayado en los entrenamientos, y que al final nos costó el esfuerzo de un gran juego", aseguró el técnico en la rueda de prensa después del partido.

Rueda afirmó que los dos goles de Brasil fueron producto de distracciones de los colombianos, el primero cuando el balón chocó contra el árbitro antes de que los brasileños iniciaran su jugada, y el segundo, en el minuto cien del compromiso, por falta de atención en un tiro de esquina.



"Fue un juego intenso en el que Colombia mostró mucho orden, gran personalidad y deseo de ir a buscar un buen resultado, pero al final fue una pena que no se haya logrado sumar, por todo lo que hizo la selección en la cancha", aseguró el entrenador.



Colombia aprovechó la única oportunidad clara que tuvo en el partido y abrió el marcador en el minuto 10 con un golazo de chilena de Luis Díaz, y Brasil, que presionó fuertemente el resto del tiempo, tan sólo logró el empate faltando 13 minutos para el final con un cabezazo de Roberto Firmino.

Casemiro, de cabeza y tras un tiro de esquina cobrado por Neymar, anotó el gol de la victoria en el minuto 100 del partido.

"Fue un partido muy bien jugado por las dos selecciones, creo que Colombia hizo un gran juego, muy inteligente, con mucha orden. Comenzar ganando la fortaleció y después el equipo hizo un juego inteligente", afirmó.



Rueda aseguró que Colombia pudo haber ganado el partido si hubiera salido a atacar cuando Brasil adelantó todas sus líneas y descuidó la zaga.



"Nos faltó ser más precisos en el contragolpe y aprovechar el adelanto de las líneas de Brasil",



"El segundo tiempo fue otro, Colombia quiso defender el resultado con orden pero nos faltó haber asegurado el partido con otro gol, haber sido más pragmáticos en la parte ofensiva", agregó.

Interrogado sobre si el árbitro argentino Néstor Pitana influyó en el resultado del partido al no haber anulado la jugada del primer gol brasileño después de él mismo haber desviado un balón, Rueda prefirió abstenerse de opinar.



"No tengo nada que opinar sobre esa situación. No tengo nada que decir sobre ese tema", afirmó las dos veces que fue interrogado sobre el arbitraje.



Tras golear por 3-0 a Venezuela y por 4-0 a Perú, la nueva victoria le garantizó a Brasil el primer lugar del Grupo B, con 9 puntos, y dejó en segundo lugar a Colombia, con 4 y ya con clasificación garantizada pese a que no le quedan partidos pendientes.



Perú está en tercero también con 4 pero con peor saldo de goles y la clasificación la cierran Ecuador y Venezuela con 2 enteros.