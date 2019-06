Perú vence 1-3 a Bolivia en la Copa América

EFE

Bolivia bien que lo intentó, incluso tomó ventaja con un penalti, pero su sueños de clasificación a los cuartos de final de la Copa América quedaron hipotecados cuando aparecieron con sus goles los decanos de Perú, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, para fijar el triunfo de remontada por 1-3.



Cuando parecía caso juzgado gracias a los goles de Guerrero y Farfán, al minuto 95 apareció en contragolpe el extremo izquierdo Edison Flores para poner la puntilla.



El estadio Maracaná de Río de Janeiro vivió en los graderíos la fiesta blanquirroja de los peruanos, que estuvo a punto de suspenderse por el gol a los 28 minutos de Marcelo Martins Moreno en el día de su cumpleaños número 32.

90’ FINAL DEL PARTIDO

🇧🇴 1-3 🇵🇪

Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Edison Flores marcaron para “La Blanquirroja”, Marcelo Moreno Martins lo hizo para “La Verde” @CONMEBOL #CopaAmérica — Copa América (@CopaAmerica) June 18, 2019

Pero Guerrero, un goleador que se niega a pensar en la retirada a los 35 años,ni tiene a la vista sucesor, igualó al filo de los 45 minutos y el triunfo quedó allanado a los 54 a través de un cabezazo de Farfán, que tiene 34.



La derrota condenó a Bolivia, que en el debut cayó por 3-0 ante Brasil y hoy mantuvo su plantilla para pelear por los 3 puntos. Con las manos vacías el 22 de junio cerrará frente a Venezuela.



Perú, ahora con 4 puntos en las alforjas, puede esperar el futuro con más tranquilidad pues no tendrá que jugarse la vida frente a los anfitriones en la tercera y última jornada del grupo.

#CA2019Telemundo ¡Hermoso gol! de Paolo Guerrero de @SeleccionPeru para empatarle a @eduvargas_17 como máximo anotador en @CopaAmerica en activo con 12 tantos.

🇧🇴 1 - 1 🇵🇪 pic.twitter.com/NQ4WiKatQi — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 18, 2019

Como en otros partidos del torneo que se juega en Brasil la ayuda de vídeo cobró protagonismo en el rumbo del partido en el que el portero Carlos Lampe, a pesar de perdedor, mereció un capítulo aparte por las cinco atajadas felinas que impidieron un resultado más abultado.



El asistente de línea ecuatoriano Christian Guerrero vio hoy posición adelantada donde el árbitro central Roddy Zambrano creyó era un penalti y, por las dudas, el VAR salió al rescate para dirimir la incómoda colisión de opiniones de los colegiados.



La confusión se produjo a los 23 minutos, cuando Erwin Saavedra recibió un pase en el área peruana de su compañero Fernando Saucedo.

#CA2019Telemundo ¡Dupla Guerrero-Farfan! en un remate de cabeza @JeffersonF_10 pone arriba en el marcador a @SeleccionPeru

🇧🇴 1 - 2 🇵🇪 pic.twitter.com/txrwCOubxE — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 18, 2019



Después de cuatro minutos de suspense el árbitro ecuatoriano anunció el penalti, castigó con amarilla al central Carlos Zambrano por interponerse con la mano al balón y puso a Martins Moreno a once metros del portero Pedro Gallese.



El ariete cambió por gol el penalti y con la conquista elevó a 18 el total de marcados desde que juega con la Verde.



Perú sintió el mazazo. El resultado los dejaba con un punto y la obligación de llegar al último partido del grupo a derrotar a Brasil.

#CA2019Telemundo ¡Gol que sentencia! Edison Flores anota el tercero en un remate de zurda para @SeleccionPeru

🇧🇴 1 - 3 🇵🇪 pic.twitter.com/bQUV2UzUen — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 18, 2019

El VAR ya ha había sido consultado a los 8 minutos para verificar si había sido correcta su decisión de negar un penalti a Perú.



Y la Albirroja, que en el debut frente a Venezuela fue privada de dos goles gracias por decisión de la tecnología que pilló en posición adelantada de sus delanteros, no tuvo más remedio que remar contra la corriente para en busca de una fórmula para romper la defensa boliviana.



Los de Eduardo Villegas jugaron como el día anterior había escrito Ricardo Gareca: rápida a la hora de replegarse y con líneas muy cerradas a la hora de batirse en retirada.



Pero a diferencia del partido del debut en que fue avasallada por Brasil, esta vez los defensores no jugaron tan pegados a Lampe.



Entonces apareció una genialidad de dos jugadores que destacan e clubes de Brasil. Al filo de los 45 minutos el creativo del Santos Christian Cueva lanzó en profundidad desde la mitad a Guerrero, que superó a sus custodios y dejó sin opciones al portero.



Nueve minutos después de la reanudación, Guerrero hizo de las suyas en una maniobra individual por la banda izquierda que complementa con un regate al costado opuesto y un centro para el que se levantó Farfán más que todos sus adversarios y con potente remate de cabeza estableció la remontada.



El partido pudo haber acabado allí. No por falta de ambición de Perú y sí porque a Lampe se le dio la gana de lucirse para la tribuna mientras negaba a sus rivales claras opciones de gol. Hasta que Flores apareció para aportar el suyo.