Argentina y Paraguay, en duelo de necesitados en la Copa América

Argentina y Paraguay, que empezaron la Copa América de Brasil con mal pie, se jugarán gran parte de la clasificación a los cuartos de final cuando se vean las caras en el estadio Mireirao de Belo Horizonte en la segunda jornada del Grupo B.



El equipo capitaneado por Lionel Messi perdió el sábado en su debut ante Colombia por 0-2 y la Albirroja empató 2-2 el domingo ante Catar tras ir 2-0 arriba en el marcador.



La gran actuación de la selección Colombia y la sorpresa qatarí obliga a argentinos y paraguayos a obtener un buen resultado este miércoles para no poner en riesgo el pase a los cuartos de final.



"Quedan dos partidos de la fase de grupos y si los ganamos pasaremos a la siguiente fase", dijo el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, el sábado para desdramatizar la caída ante Colombia.

#SelecciónMayor



¡Seguimos trabajando con el mismo compromiso!



Nada nos va a detener 🤜🤛#VamosArgentina 🇦🇷

En sintonía, Messi dijo que había que dar vuelta la página y "pensar en lo que sigue".



"Tenemos muchísimas chances todavía. Ahora levantamos la cabeza y seguimos adelante. Ahora tenemos que ir paso a paso. El partido ante Paraguay será clave", añadió el delantero del Barcelona.



Es probable que el seleccionador confíe nuevamente en los mismos once que cayeron ante Colombia.

Sin embargo, los dos jugadores con más posibilidades de meterse en la alineación titular son Milton Casco, por el lateral derecho Renzo Saravia, y el centrocampista izquierdo Rodrigo De Paul, por Ángel Di María.



Este lunes, Roberto Pereyra y Marcos Acuña se entrenaron diferenciado por sobrecargas musculares y lo más probable es que no estén en óptimas condiciones físicas el miércoles.



⚪️🔴 #Albirroja

👉🏻 Ahora: la Selección Paraguaya se moviliza en el Complejo "Toca Do Raposa II", en Belo Horizonte. #ElSueñoQueNosUne 🇵🇾

Paraguay, en cambio, recuperó jugadores.



El centrocampista Rodrigo Rojas, que tuvo que ser sustituido ante Qatar por una lesión en el brazo izquierdo, se entrenó con normalidad el lunes y estará desde el arranque ante los argentinos.



Además, la Albirroja contará con el regreso de su capitán, el zaguero Gustavo Goméz, ausente en el debut por una suspensión.



El seleccionador, el argentino Eduardo Berizzo, calificó el empate ante los asiáticos como "decepcionante" y dijo que él era "responsable" de que el equipo no haya jugado "bien".



"En la posesión no tuvimos un mediocampo capaz de manejar el balón con criterio. Nos costó, se nos escapó el partido de las manos en unos minutos", precisó.



Con el técnico coincidió el centrocampista Derlis González, quien dijo que se fueron del Maracaná de Río de Janeiro con un "sabor amargo".



"No supimos aprovechar la ventaja, estos son partidos claves, te pueden dejar fuera del torneo, pero ahora ya debemos pensar en lo que viene", indicó.



Es probable que Berizzo haga modificaciones, sobre todo en el centro del campo.



Derlis González o Richard Sánchez podrían aparecer en la alineación titular, relegando al banquillo a Celso Ortiz.