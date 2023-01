EFE

El Comité Organizador de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha anunciado este lunes de que el Grupo C del Campeonato Africano de Naciones (CHAN) de Argelia 2022 se reduce a tres selecciones después de la incomparecencia de Marruecos en el partido del domingo contra Sudán.



"La Comisión ha decidido que el Grupo C esté compuesto por tres equipos y que los dos primeros se clasifiquen para los octavos de final", señala el Comité Organizador, que ha remitido al órgano judicial competente el asunto de la incomparecencia de Marruecos en el partido programado para el domingo contra Sudán", informa.



La CAF señala que "tiene la obligación y el deber, de acuerdo con sus Reglamentos y Estatutos y los de la FIFA, de no participar ni implicarse en política y de ser neutral en asuntos de naturaleza política".



La CAF afirma que "investigará y examinará las declaraciones políticas y los acontecimientos de la ceremonia de apertura y evaluará si se cumplieron los Reglamentos y Estatutos de la CAF y de la FIFA. La CAF ofrecerá información actualizada al respecto a su debido tiempo".



La federación marroquí anunció el pasado jueves que su selección no participará en el CHAN (del que es actual campeona) alegando que Argelia, con el que tiene rotas las relaciones diplomáticas, no ha autorizado un vuelo directo para trasladar a los jugadores.