Neuer, molesto por filtraciones sobre negociaciones con el Bayern

EFE

El meta Manuel Neuer está molestó por las filtraciones que han saltado a los medios sobre sus negociaciones para renovar con el Bayern, que pueden amenazar su buen nombre, según informaciones del diario "Süddeutsche Zeitung" de Múnich.



El diario muniqués se refiere en primer lugar a una información aparecida en la revista "Sportbild" según la cual el agente de Neuer, Thomas Kroth, habría pedido para el capitán del Bayern y de la selección alemana un sueldo anual de 20 millones de euros.



Aunque esa cantidad no sea del todo extraordinaria dentro de la plantilla del Bayern -se dice que Robert Lewandowski gana más-, es algo que estos momentos puede provocar rechazo por parte de la afición y de la opinión pública.





Ya a comienzos del año había habido vientos de crisis después de que una conversación entre Neuer y el director deportivo del Bayern, Hasan Salhamidzic, fuera reflejada en los medios.



En esa conversación, según las informaciones que circularon, Neuer habría rechazado ceder minutos en algunos partidos a Alexander Nubel, que llegará al Bayern la próxima temporada y que debe ser preparado para relevar en un futuro al actual titular.



Otro detalle que fue divulgado por la prensa son presuntas diferencias entre Neuer y el Bayern sobre la duración del nuevo contrato.



La discusión sobre la renovación ya le ha valido a Neuer ataques y críticas. El ex internacional Lothar Matthäus, por ejemplo, dijo que el meta debía recordar que la gratitud no era algo de una sola vía y que el Bayern le había sido fiel durante la lesión que tuvo que lo dejó fuera de las canchas casi una temporada completa.



Matthäus recordó además que el Bayern había cerrado filas en torno a Neuer cuando Marc André ter Stegen admitió su deseo de relevarlo como titular de la selección alemana.



Según una encuesta de la revista Kicker, más del 70 por ciento de los aficionados considera que el Bayern no debe ceder a las pretensiones de Neuer.



Neuer, de 34 años, tiene contrato con el Bayern hasta 2021. El club le habría ofrecido una renovación hasta 2023 pero Neuer quiere un nuevo contrato por 5 años, según los medios.