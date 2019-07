Lucas Hernández fue presentado por el Bayern

fcbayern.com

En el pasado, Lucas Hernández ha tenido la oportunidad de familiarizarse con el interior del Allianz Arena. En 2016, con el Atlético, visitó en dos ocasiones la casa del Bayern: primero en mayo con motivo de la semifinal de la Liga de Campeones y seis meses más tarde en la fase de grupos de la misma competiicón en la siguiente temporada. El francés incluso ha levantado un trofeo allí cuando ganó la Audi Cup 2017 con los madrileños hace dos años.

El lunes, el campeón del mundo descubrió un nuevo lugar del estadio, cuando tomó asiento en la sala de prensa durante su presentación oficial después de su traslado al Bayern: "Servus, soy Lucas Hernández. Estoy muy feliz de estar aquí y con ganas de tener una buena temporada con el Bayern. Así que, ¡Pack ma's!", Dijo el joven de 23 años en alemán para sorpresa de los periodistas allí presentes demostrando la seriedad con la que se ha afronta un nuevo desafío con el gran campeón alemán.

"Servus, soy Lucas. Estoy muy feliz de estar aquí y con ganas de tener una buena temporada con el #FCBayern. Así que, #packmas!" 🔥@LucasHernandez #MiaSanMia 🔴⚪️ pic.twitter.com/UkUAhHR9aZ — FC Bayern München Español (@FCBayernES) July 8, 2019



Junto a las numerosas conversaciones que mantuvo con el director deportivo Hasan Salihamidzic, fueron sus compañeros del equipo nacional francés Corentin Tolisso y Kingsley Coman quienes le animaron a firmar con el ganador del doblete. "Pero no era necesario convencerme demasiado", reveló el campeón del mundo. Está orgulloso de estar jugando en Munich y quiere "pagar la confianza que los aficionados y los jefes del Bayern han depositado en mí".

Uno de esos jefes estaba sentado a su izquierda: "Estamos muy orgullosos de que Lucas haya elegido al Bayern. Es un gran jugador", dijo entusiasmado Karl-Heinz Rummenigge, quien había visto a Hernández junto con Salihamidzic durante la Copa del Mundo de 2018 y estaba particularmente impresionado por la versatilidad del defensa: "Tiene la ventaja de ser defensa central y lateral izquierdo y eso le da al entrenador múltiples opciones tácticas".



El ex delantero de clase mundial admitió que "no le hubiese gustado jugar contra Lucas Hernández" durante sus días como jugador. "Es rápido, es agresivo, tiene buen ojo. Eso no me hubiese venido bien a mí", bromeó el Presidente. Hernández se describe a sí mismo como un "jugador con mucha personalidad que se enorgullece de luchar por esta camiseta y defender estos colores".

Sin embargo, el francés tendrá que ser paciente para demostrarlo dado que aún se encuentra en el fase de rehabilitación después de una operación en su rodilla derecha. "El ligamento se siente muy bien, me siento muy bien", dijo sobre su salud el ganador de la Europa League en 2018 con la esperanza de recuperar su mejor nivel en el inicio de la Bundesliga. "Lucharé por estar en el campeonato desde el comienzo y ser capaz de defender los colores de la camiseta desde el principio".