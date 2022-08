WTA - San José : Kasatkina renverse Sabalenka et rejoint le dernier carré

Another comeback victory 💪

Kasatkina a fait céder Sabalenka

Daria Kasatkina ne manquera pas les demi-finales à San José. Tête de série numéro 7 du tournoi, la Russe a su avoir le dernier mot dans son duel avec Aryna Sabalenka. Une rencontre que les deux joueuses n’ont pas abordé dans les meilleures conditions, perdant chacune leur premier jeu de service. C’est toutefois la Biélorusse qui a su prendre l’ascendant, menant cinq jeux à deux après avoir pris le service de la Russe. Daria Kasatkina s’est accrochée et a pensé avoir fait son retard en effaçant une nouvelle fois son jeu de service de retard. Néanmoins, sur un jeu blanc, Aryna Sabalenka a su conclure ce premier set. La deuxième manche a alors démarré par une sursaut d’orgueil signé Daria Kasatkina. La 12eme mondiale a pris deux fois le service de son adversaire afin de mener trois jeux à rien…Mais la numéro 6 au classement WTA a immédiatement répliqué pour revenir à hauteur. Les échanges de breaks ne se sont pas arrêtés là et cela a fini par tourner en faveur de la Russe juste avant le jeu décisif. Ecartant une dernière balle de débreak, c’est à sa deuxième balle de set qu’elle a relancé le match. C’est alors qu’Aryna Sabalenka est comme sortie du match. Dans l’incapacité de mettre en difficulté son adversaire, la Biélorusse n’a pas plus été en mesure de conserver son service. Breakant trois fois, d’abord à l’arraché puis de manière plus autoritaire, Daria Kasatkina a déroulé pour conclure le match sur un jeu blanc (4-6, 7-5, 6-0 en 2h23’). Cori Gauff, tête de série numéro 6, ou Paula Badosa, deuxième dans la hiérarchie du tournoi, sera sur sa route à l’occasion des demi-finales.