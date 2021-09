OL, De bon augure pour Paris ?

"Un très grand match." Quelques instants après la victoire de l’OL sur la pelouse des Glasgow Rangers jeudi soir en Ligue Europa (0-2), Houssem Aouar commençait déjà à se projeter sur le choc de dimanche face au Paris Saint-Germain. Un match que les Gones ont parfaitement préparé en signant en Ecosse un troisième succès de rang, après ceux à Nantes (0-1) et contre Strasbourg (3-1). C’est Karl Toko Ekambi qui a ouvert le score d’un joli but (23e), avant que James Tavernier ne double la mise contre son camp suite à une action confuse et des tentatives d’Aouar puis d’Islam Slimani (55e).

Bosz : "Les joueurs comprennent de mieux en mieux ce que je leur demande"



Anthony Lopes a toutefois dû s’employer à plusieurs reprises pour garder sa cage inviolée face aux hommes de Steven Gerrard, qui n’ont pas ménagé leur peine. Mais Lyon a tenu bon. Et enfin lancé sa saison, après une entame compliquée ? Pour son nouvel entraîneur, l’OL est sur la bonne voie. "Je suis là depuis deux mois, c’est encore tôt mais les joueurs comprennent de mieux en mieux ce que je leur demande. Jouer offensivement avec un pressing très haut, ce n’est pas facile mais on le fait de mieux en mieux. On a bien démarré, mais ce n’est qu’un match. Maintenant on a peu de temps pour préparer le match de dimanche face à Paris. Il faut bien se reposer", a ainsi réagi Peter Bosz à l’issue de la rencontre.

Les retrouvailles Boateng-Messi attendues

Lui aussi pensait déjà au déplacement au Parc des Princes, trois jours après celui d’Ibrox Park. Chez des Parisiens qui seront revanchards, eux qui n’ont pu faire mieux que match nul mercredi à Bruges en Ligue des champions malgré la première du trio Messi-Neymar-Mbappé (1-1). La dernière fois que les Parisiens ont accueilli les Lyonnais, c’était en décembre 2020. L’entraîneur du PSG s’appelait Thomas Tuchel, et non Mauricio Pochettino, et Rudi Garcia était sur le banc de l’OL, qui s’était imposé 1-0 dans un Parc vide sur un but de Tino Kadewere, lors d’une rencontre aussi marquée par la nouvelle blessure de Neymar. Alors que Kylian Mbappé est incertain, le Brésilien sera lui bien là dimanche, tout comme Lionel Messi, dont les retrouvailles avec Jérôme Boateng, pas très en vue en Ecosse, sont attendues.