Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour voir l’Olympique Lyonnais retomber dans ses travers. Après deux premières sorties particulièrement convaincantes, avec à la clé deux jolis succès contre Monaco (3-0) et Angers (6-0), les hommes de Sylvinho, successeur de Bruno Genesio sur le banc lyonnais, ont en effet étalé toutes leurs lacunes, enchaînant trois matches sans victoire, avec notamment une défaite à Montpellier (1-0) et un match nul à Amiens après avoir pourtant mené deux fois au score (2-2).

L’espoir qui a accompagné le grand retour de Juninho entre Rhône et Saône ne s’est pas encore envolé mais le Brésilien, nommé directeur sportif de l’OL, n’est pas le magicien fantasmé par les supporters rhodaniens. L’ancien milieu de terrain est néanmoins bien conscient des faiblesses de son équipe. "Ce n'est pas une équipe qui maîtrise encore le collectif. Ça ne respire pas encore le football, il n'y a pas ce plaisir qui se dégage", a-t-il ainsi confié dans une interview accordée à l'UEFA.

Et Juninho a son idée sur les raisons de ce manque de maîtrise et surtout l’inconstance qui accompagne l’OL depuis désormais plusieurs saisons. "Nous travaillons là-dessus. Nous avons le talent pour y arriver. Il faut que les joueurs et le staff prennent conscience que ce qui manque pour gagner est l'esprit d'équipe et l'humilité", a en effet ajouté le Brésilien. Une analyse partagée sans surprise par Sylvinho, qui a également pointé du doigt à plusieurs reprises depuis le début de saison le manque de combativité de ses troupes.



