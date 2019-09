Bodmer se paie l'OL !

Cet OL de Sylvinho n’y est pas du tout. Après avoir été piétinés par Montpellier (1-0) puis dominés par Bordeaux au Groupama Stadium (1-1) avant la trêve internationale, les Gones ont repris la Ligue 1 avec un piteux résultat nul sur le terrain d’Amiens (2-2), vendredi soir. La formation lyonnaise (6e avant la suite de la 5e journée) n’a pas du tout assumé son statut face aux Picards, alors que se profilent les réceptions du Zénith Saint-Pétersbourg en Ligue des champions mais aussi du PSG la semaine prochaine...

Pour la petite histoire, Lyon a été terrassé par deux de ses anciens joueurs. Christophe Jallet a d'abord ouvert le score d’un coup franc qui a surpris Anthony Lopes (7e). Et si Moussa Dembélé, parfait à la finition, a inscrit un doublé, sur des centres de Jeff Reine-Adélaïde (9e) et Bertrand Traoré (34e), un certain Mathieu Bodmer a égalisé dans le temps additionnel (91e). Lancé dans la bataille à la 87e, le milieu de 36 ans a marqué sur un service de ce même Christophe Jallet !

Là où les Lyonnais se sont montrés très inquiétants, c’est qu’ils ont énormément subi dès le retour des vestiaires, face à un adversaire qui, malgré toute sa générosité, était bien limité techniquement. "On s’est arrêté de jouer, on a déjoué. Ils nous ont dominés toute la seconde période et je pense que le résultat est mérité. Il faut qu’on trouve les bonnes solutions, il faut qu’on bosse", a pesté Léo Dubois après la partie, sur Canal+ Sport. Il serait temps de travailler efficacement à l'orée d'un automne surchargé.