Lyon n'attend que ça

Manchester City, le Shakhtar Donetsk, Hoffenheim, tous ces adversaires l’an dernier étaient repartis du Groupama Stadium avec un point en poche, au terme d’une rencontre spectaculaire (2-2). En huitièmes, le Barça pour sa part y avait obtenu un match nul et vierge. Ce fut le cas aussi du FC Séville, deux ans plus tôt, quand la Juventus s’imposa peu auparavant (0-1). De fait, il faut remonter à la visite du Dinamo Zagreb le 14 septembre 2016 pour trouver trace d’un succès lyonnais en C1 et sur la pelouse du Parc OL (3-0).

Mardi, alors que se présente le Zénith Saint-Pétersbourg, les Gones auront la lourde tâche de renouer avec la gagne sur leurs terres dans le plus prestigieux des tournois. "Je n'ai pas envie que l'on mette trop de pression sur l'équipe. C'est une compétition magnifique à jouer, on a très envie qu'elle débute et on est dans un groupe difficile où toutes les équipes peuvent se qualifier, note Sylvinho. C’est une poule équilibrée, où l’on peut estimer que nous n’avons que des adversaires directs donc il nous faut gagner à domicile. Contre le Zénith, ce ne sera pas un match décisif mais ce sera important de l’emporter car nous aurons deux déplacements derrière (à Leipzig et à Lisbonne pour y affronter le Benfica, ndlr)."

"Même si ce ne sera pas un match facile, on doit prendre les points à domicile, renchérit Jason Denayer. On est assez professionnels pour savoir ce qui n’a pas été lors de nos derniers matches. A nous de nous ressaisir. On sait ce qu’on a mal fait et ce qu’on a à améliorer, on s’entraîne dur pour ça, il n’y a pas d’inquiétudes à avoir." L’entraîneur des Rhodaniens escompte lui aussi une réaction d’orgueil de ses joueurs face aux Russes. "Les derniers résultats nous laissent un goût amer dans la bouche. On a eu du mal à digérer", avoue le technicien brésilien, qui réclame davantage de constance à son équipe. "Il faut que l’on parvienne à livrer une prestation égale de la première à la 90e minute, il faut jouer du début à la fin avec envie et combativité, ça nous a manqué ce week-end." Là réside sans doute la clef d’un succès lyonnais contre une formation saint-pétersbourgeoise qui, de son côté, ne manque pas de pugnacité.