Ligue des Champions - PSG : Angel Di Maria n’est plus le même

On le disait usé par la concurrence. Pas heureux à Paris et bien décidé à aller voir ailleurs. C’est finalement mal connaître Angel Di Maria. Arrivé à Paris à l’été 2015, l’ailier argentin vit probablement sa meilleure période avec la tunique parisienne. C’est lorsque la concurrence est la plus féroce que les grands joueurs se révèlent dit-on souvent. L’Argentin en est la parfaite illustration. Au sein d’une formation débordante de talents, Di Maria n’a jamais baissé les bras et même profité de la blessure de Neymar pour se refaire une santé. Les chiffres sont là pour le confirmer.

Aux côtés du phénomène Kylian Mbappé, « El Fideo » rayonne et gonfle ses statistiques semaine après semaine. En 2019, Di Maria a disputé douze matchs toutes compétitions confondues et a été impliqué dans dix buts (six buts et quatre passes décisives). Sa bonne humeur se fait ressentir et son impact au sein du jeu parisien n’a jamais paru aussi évident. Surtout, l’intéressé sait se montrer décisif sur tous les tableaux. En Ligue 1, en Coupe de France et surtout en Ligue des Champions, le Parisien fait basculer les rencontres. Une excellente nouvelle pour le champion de France en titre.



S’il y a un homme heureux de cette réussite, c’est bien Thomas Tuchel. Cette métamorphose de Di Maria a limité les conséquences de la blessure de Neymar pour le plus grand plaisir du coach parisien. « Il a gagné la Ligue des Champions en 2014 avec le Real. J'avais regardé ses matchs et il avait été un homme clé de cette victoire. Je suis un grand fan de sa mentalité et de sa qualité, a expliqué Tuchel à l’issue de la victoire face à Dijon en Coupe de France. Pour moi, c'est un cadeau d'avoir un joueur comme ça, il est toujours dans les premiers à l'entraînement, il montre son envie chaque jour. » Valeur sûre et jamais blessé, Di Maria a une hygiène telle qui lui permet, à 31 ans, d’être tout autant décisif et compétitif.



A quelques heures d’affronter Manchester United en 8èmes de finale retour de la Ligue des Champions, Paris s’avance donc avec des garanties. Avec un Di Maria de cette trempe, difficile de ne pas être confiant. « Il joue toujours pour marquer et gagner, et on a vu qu'il avait toutes les qualités pour conclure nos attaques. […] Il est très intelligent dans ses courses et dangereux par ses frappes et ses passes », a poursuivi Tuchel.

Si en plus de ses qualités, on y ajoute son désir d’éliminer Manchester United pour régler un vieux contentieux, l’ange Di Maria pourrait vite se transformer en démon sur la pelouse du Parc des Princes. Le public d’Old Trafford, qui a longtemps conspué le joueur lors de la saison 2014-2015, a eu déjà un petit avant-goût lors du match aller avec deux passes décisives et un peu de « trash-talk » de la part de l’ex-joueur du Real Madrid. L’addition pourrait être plus salée ce soir…