C’est donc un Manchester United particulièrement amoindri qui défiera le Paris Saint-Germain, mercredi soir au Parc des Princes, en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Les Red Devils, battus 2-0 lors de la première confrontation, il y a trois semaines à Old Trafford, déplorent une demi-douzaine de joueurs indisponibles. Et pas des moindres !

Paul Pogba est évidemment suspendu après avoir été exclu lors de la manche aller et son absence pèsera lourd dans l’entrejeu mancunien, d'autant qu'Ander Herrera est blessé. Mais c’est dans le secteur offensif que les solutions seront réduites pour Ole Gunnar Solskjaer, car Jesse Lingard, Juan Mata, Alexis Sanchez et Anthony Martial ont déclaré forfait. L’international français était très incertain ces derniers jours mais ne fait pas partie du groupe qui s'est envolé pour la capitale française ce mardi midi.

Qui avec Rashford et Lukaku ?

Pourtant, MU évoluera avec une ligne d’attaque largement capable de déstabiliser Thiago Silva et consorts. Marcus Rashford et Romelu Lukaku seront associés aux avant-postes comme c’est le cas sur les derniers sorties des Red Devils, notamment lors de la victoire à Chelsea (0-2) en FA Cup. Après avoir disparu durant la période des fêtes, le buteur belge a repris confiance, comme en témoignent ses deux doublés inscrits la semaine dernière, contre Crystal Palace (1-3) et Southampton (3-2).



Le coach norvégien devrait ainsi déployer un 4-4-2 avec un milieu en losange, dans lequel deux joueurs auront carte blanche sur le pré parisien. Andreas Pereira évoluera en numéro 10 et le néo-international brésilien a la technique pour faire la différence. Diogo Dalot, lui, pourrait en surprendre plus d’un. Le jeune latéral portugais (19 ans) est capable d’enchaîner les débordements incisifs en partant d'une position de relayeur droit. Amoindri, United en sera-t-il pour autant inoffensif ?

Le onze probable :

De Gea - Shaw, Lindelöf, Smalling, Young - Fred, McTominay, Dalot - Pereira - Lukaku, Rashford