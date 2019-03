Thomas Tuchel peut-il réussir là où Carlo Ancelotti, Laurent Blanc et Unai Emery ont échoué ? Au-delà de la quête d’une première demi-finale de Ligue des Champions depuis le rachat du PSG par QSI à l’été 2011, le technicien allemand peut un peu plus faire entrer le club de la Capitale dans le livre des records de la Ligue 1.

A défaut de devenir la première équipe de l’histoire à terminer la saison invaincue, la faute au revers concédé à Lyon (2-1) en janvier dernier, les Parisiens peuvent en effet être les premiers à franchir la barre symbolique des 100 points en une saison. Après 26 matches, les champions de France, qui affichent 23 victoires pour deux nuls et une défaite, comptent pour l’heure 71 unités au compteur. Un record.

Souviens-toi le printemps dernier

A ce rythme c'est-à-dire à une moyenne de 2,7 points par match, alors qu’un sans-faute lors de ses douze derniers matches lui permettrait de terminer avec 107 points, le PSG pourrait afficher pas moins de 104 unités. Surtout, à douze journées de la fin, les troupes de Thomas Tuchel possèdent encore deux à trois jokers, neuf victoires assorties de deux matches nuls et une défaite pouvant leur permettre d’atteindre la barre fatidique des 100 points.

Le calendrier des Rouge et Bleu d’ici la fin de saison apparaît plutôt clément puisque si ce n’est un déplacement périlleux à Lille, c’est au Parc des Princes que le PSG accueillera Marseille ou Monaco, rares équipes à paraître en mesure de contester la suprématie parisienne. Tout du moins sur le papier. Outre la défaite au Groupama Stadium, c’est en effet à Bordeaux et Strasbourg que les Franciliens ont laissé filer des points. Et samedi, il leur a fallu attendre les ultimes minutes de la rencontre pour voir Kylian Mbappé mettre Caen à la raison.

Surtout, les derniers matches de la saison peuvent être synonymes de décompression. La saison passée, alors que le PSG avait longtemps espéré améliorer son record de points, établi en 2016 avec 96 unités, voire atteindre cette barre des 100 points, il avait concédé trois nuls et une défaite lors de ses quatre derniers matches, respectivement face à Guingamp, Amiens, Rennes et Caen, pour finalement se contenter de 93 unités...



