Ligue des Champions : Le temps presse pour Yazici

Dur, dur, d’être désigné comme le remplaçant de Pépé. C’est pourtant la mission principale confiée à Yusuf Yazici, l’une des recrues phares du Mercato lillois. Arrivé en provenance de Trabzonspor contre un chèque de 18 M€, l’international turc connaît des débuts poussifs, pour ne pas dire décevants. En huit matchs disputés (sept en Ligue 1 et un en Ligue des Champions), Yazici a failli. Zéro but. Zéro passe décisive. Rien. Un apport proche du néant qui commence à inquiéter dans le Nord de la France. D’autant plus que l’intéressé a rapidement été identifié comme le successeur de la superstar de la saison passée, Pépé. Face à Nice ce samedi, Yazici n’a pas arrangé son cas. Aucune différence, peu de frissons, l’international turc a pondu une prestation insipide. Pas de quoi rassurer avant de recevoir Chelsea en Ligue des Champions. Et pourtant, le Turc n’a plus de temps à perdre sous peine d’être pris d’une spirale négative…

En attendant que Yazici retrouve le niveau qui était le sien à Trabzon, son coach, Christophe Galtier, a volé à son secours : « Je ne pense pas qu’il se mette la pression. Il a tout simplement quitté son pays, ses amis, ses parents. Son départ a mis du temps. Il n’a pas pu faire une préparation athlétique digne de ce nom. Il doit digérer son changement de vie, assimiler nos exigences et celles de la L 1. Comme on joue tous les trois jours, il n’y a pas beaucoup de séances, mais il va progressivement monter en puissance. Notre travail consiste, en parallèle, à lui inculquer les aspects technico-tactiques. Je suis convaincu qu’il va exprimer son potentiel », a déclaré le boss lillois dans des propos relayés sur L’Equipe.

Le début de saison n’est, certes, pas bon mais Yazici peut se rattacher à quelques signes positifs. Parmi ceux-là, les minutes jouées avec la Turquie début septembre face à la Moldavie en match comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2020. Une victoire 4-0 pour la Turquie durant laquelle Yazici a inscrit son premier but d’une belle frappe du droit, son mauvais pied. « J’ai travaillé mon pied droit en France et j’ai été récompensé par ce but, a-t-il dit au média turc, Milliyet. C’est une soirée que je n’oublierai pas.» Une prestation XXL face à Chelsea ce soir pourrait pourtant lui faire oublier cette « soirée. »