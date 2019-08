Ligue 1 : Lille, assez armé pour refaire le coup ?

A Lille, c’est un peu les montagnes russes côté émotions. Après avoir frôlé la relégation il y a deux ans, le club nordiste a terminé dauphin du PSG la saison dernière. Après les galères, le projet de Gerard Lopez s’est enfin mis en place et le président lillois en récolte déjà les premiers fruits. Le LOSC va ainsi retrouver la Ligue des Champions après plusieurs années d’absence (voir plus bas).

Reste à savoir, si Lille pourra renouveler la performance. La saison dernière, les Dogues avaient parfaitement réussi à contenir leurs poursuivants et avaient même bousculé le champion parisien (victoire 5-1 lors du match retour). Mais les hommes de Christophe Galtier sont désormais attendus. L’heure est à la confirmation en Ligue 1, le tout en conciliant avec la nouvelle charge des matchs européens. Pas une mince affaire pour les Lillois qui ont perdu trois de leurs meilleurs joueurs cet été, Pépé, Mendes et Leao (30 buts et 17 passes en championnat la saison dernière à eux trois). Avec le beau pactole empoché (près de 150 millions d’euros), les dirigeants lillois ont réinvesti une partie pour tenter quelques paris (Osimhen, Bradaric, Yazici, Weah). La formule magique reste la même : des jeunes très prometteurs associés à quelques expérimentés comme Fonte, Rémy ou justement la recrue Benjamin André.

Sans son arme principale en attaque, le LOSC va devoir se réinventer. La mayonnaise mettra peut-être quelques semaines à prendre. Pour le moment, le bilan est un peu contrasté lors des matchs amicaux (3 victoires, 2 nuls et 2 défaites). Mais il est encore trop tôt pour juger les réelles chances qu’ont les Lillois de bisser.

Arrivées : Yusuf Yazici (Trabzonspor), Victor Osimhen (Charleroi), Timothy Weah (PSG), Benjamin André (Rennes), Domagoj Bradaric (Split), Tiago Djalo (AC Milan), Leo Jardim (Rio Ave), Reinildo (Belenenses)

Départs : Nicolas Pépé (Arsenal), Rafael Leao (AC Milan), Thiago Mendes (Lyon), Youssouf Kone (Lyon), Anwar El Ghazi (Aston Villa), Edgar Ié (Trabzonspor)

7 – Comme le nombre d’années sans disputer la Ligue des Champions. Lors de sa dernière campagne, en 2012-2013, le LOSC avait terminé dernier de son groupe composé du Bayern, de Valence et du BATE Borisov. En 2014, les Lillois ont bien failli regoûter à la C1 mais ils ont finalement buté sur Porto en barrages.

Acheté pour 16,5 millions d’euros (plus bonus) Yusuf Yazici est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du LOSC. Une petite pression pour le Turc qui va connaitre sa première expérience loin de son club formateur, Trabzonspor. Dans son pays natal, le milieu de terrain a déjà fait ses preuves. Du haut de ses 22 ans, Yazici était déjà un élément indéboulonnable de Trabzon. Talentueux, le gaucher a d’ailleurs des statistiques prometteuses : 10 buts et 5 passes décisives en 33 matchs de championnat il y a deux saisons. L’an dernier, le meneur de jeu a été moins prolifique (4 réalisations et 2 passes) alors qu’il a parfois joué plus reculé. La polyvalence, c’est en effet l’un des atouts de ce jeune joueur de caractère, qui peut également évoluer sur un côté. International (déjà 14 sélections au compteur), Yazici représente l’avenir de la sélection turque. A Lille, où il va découvrir pour la première fois la Ligue des Champions, il espère prendre une nouvelle dimension. De son côté, Christophe Galtier espère avoir dégoté un petit joyau qui fera un peu oublier Nicolas Pépé.

Timothy Weah est un précoce. Le fils de Mister George a signé son premier contrat professionnel à 17 ans, avec le PSG. Paris, là où il a peaufiné sa formation débutée aux Etats-Unis. Mais malgré son nom le jeune attaquant n’a pas eu de passe-droit. En un an et demi, il ne dispute que 5 matchs de Ligue 1 (dont 2 titularisations) avec le club de la capitale. Barré par la concurrence et en manque cruel de temps de jeu, le natif de New-York décide de se faire prêter l’hiver dernier et tente l’aventure en Ecosse. Au Celtic, Weah disputera 11 matchs de championnat (pour 3 buts inscrits). Un bilan encourageant pour ce joueur qui a du potentiel mais qui a encore besoin de temps pour progresser et arriver à maturité.

Lille a senti le bon coup et a offert un chèque de 10 millions d’euros (et un pourcentage à la revente) au PSG pour s’offrir l’international américain (8 sélections). Dans le Nord, Weah ne devrait pas non plus être titulaire. Mais alors que les Dogues joueront tous les 3 jours cette saison, il fera sans aucun doute partie de la rotation, contrairement à Paris. L’occasion de prendre petit à petit son envol.

« On a sans aucun doute la meilleure équipe de scouting en Europe. On n’attend pas que les joueurs partent pour trouver leur remplaçants » Gérard Lopez, à propos du mercato et des nombreux départs cet été.