Yazici, recrue majeure pour le Losc

C'est important de le rappeler, Lille ne fait pas que vendre cet été. S'ils ont empoché la bagatelle de 150 millions d'euros avec les départs de Nicolas Pépé, Rafael Leao, Thiago Mendes, Youssouf Koné et Anwar el-Ghazi, les dirigeants nordistes, qui auraient également refusé de belles offres pour Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné ou encore Mike Maignan, n'ont pas hésité à réinvestir une partie de ce pactole. Ainsi, près de 70 millions ont également été dépensés dans les arrivées, avec la signature mardi de Yusuf Yazici en provenance de Trabzonspor.

L'international turc, lui, va tout simplement devenir le joueur le plus cher de l'histoire du club. Le montant du transfert n'est pas totalement confirmé (entre 16,5 et 19 millions d'euros, selon les sources), mais il sera quoi qu'il arrive supérieur aux 14 millions déboursés par le Losc pour recruter Thiago Maia en 2017. Cela en dit long sur les attentes sur ce joueur, amené à succéder à Nicolas Pépé dans le secteur offensif de Christophe Galtier.

"De grandes qualités techniques"

S'il est gaucher lui aussi, Yazici est pourtant loin d'être un clone du nouvel attaquant d'Arsenal. Il est décrit par le Losc comme "un meneur de jeu également capable d’évoluer un cran plus bas dans un registre de relayeur". Ses statistiques (20 buts et 15 passes décisives en 87 matches de championnat turc) tranchent ainsi avec celles de Pépé, qui sort d'une saison exceptionnelle en Ligue 1 (22 buts et 11 passes décisives en 38 journées). Ce qui n'empêchait pas Yazici d'avoir une belle cote, lui qui était suivi par la Lazio Rome notamment.

"La signature de Yusuf est une grande satisfaction pour le Losc, confie ainsi le directeur général nordiste Marc Ingla. C’est une opération importante pour le club mais Yusuf est également un joueur majeur, déjà très apprécié et réputé dans son pays malgré son jeune âge. Il était un leader à Trabzonspor et est un membre à part entière de l’équipe nationale. Il présente de grandes qualités techniques, une capacité à créer des décalages, une très bonne qualité de frappe et de passe avec son remarquable pied gauche qui viendront encore enrichir notre effectif pour la saison à venir. Nous sommes persuadés qu’il poursuivra sa progression à nos côtés, qu’il révélera rapidement son talent en Ligue 1 sous le maillot du Losc et qu’il pourra aider notre équipe à réaliser une saison accomplie." Pour la Ligue des champions, Lille avait bien besoin de ce type de renfort.