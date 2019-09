Losc: La vilaine série des Lillois

En déplacement à Nice, le Losc a dû se contenter d’un match nul (1-1), samedi, la maladresse de ses attaquants l’empêchant de repartir avec les trois points de la victoire.

Et les Lillois pouvaient nourrir d’autant plus de regrets qu’il s’agit désormais de leur huitième match de rang à l’extérieur sans la moindre victoire, les hommes de Christophe Galtier ayant dû se contenter de cinq nuls et trois défaites sur ces huit derniers matches.

Lille n’avait plus connu une telle série noire loin de ses bases depuis quatre ans avec là aussi huit matches consécutifs sans victoire à l’extérieur.