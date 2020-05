Mercato : Bale dirait non à Newcastle

Les rumeurs fiables



Tous les supporters des Magpies en rêvent. Alors que Newcastle va être repris par de richissimes investisseurs saoudiens, la rumeur d’une arrivée de Gareth Bale dans le Tyneside a pris de l’ampleur ces derniers jours. Mais d’après Tom Allnutt, correspondant de l’AFP en Espagne, le Gallois ne serait pas intéressé par un transfert à Newcastle. Très peu utilisé par Zinedine Zidane, l’ancien de Tottenham, sous contrat jusqu’en 2022, est, avec 17 millions d’euros annuels, le joueur le mieux payé du club merengue, qui souhaiterait s’en débarrasser.



Pisté par de nombreux cadors européens, Jadon Sancho a repris la compétition samedi, avec le Borussia Dortmund, large vainqueur de Schalke 04 dans le derby de la Ruhr (4-0). Très convoité, le milieu offensif anglais de 20 ans veut se donner le temps de réfléchir. D’après The Athletic, il n’entamera aucune discussion d’ici juillet, afin de se consacrer pleinement à la fin de saison avec le club allemand.

Le Borussia déjà d'attaque :





Ça va se faire

Les rumeurs loin d’être fiables

Prêté cette saison par Guingamp à Besiktas, Pedro Rebocho devrait bientôt revenir en France. D’après O Jogo, les discussions seraient très avancées entre le FC Nantes et le latéral gauche portugais de 25 ans. Le joueur formé au Benfica a pris part à 17 rencontres toutes compétitions avec le club turc, dont 9 en championnat.



Après le départ d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas pourrait imiter son ex-directeur sportif et quitter lui aussi Marseille. Et si Frank McCourt veut garder et même prolonger le technicien portugais, l’OM aurait tout de même dressé une liste de coachs éventuels. Où figurerait, d’après L’Equipe, Christophe Galtier, natif de la cité phocéenne et qui a été formé à l’OM. Selon RMC, le président du Lille Gérard Lopez serait particulièrement remonté contre l’entourage de Galtier, qui aurait initié les premiers contacts. Le quotidien sportif affirme toutefois que les deux hommes ont pu depuis se parler, Galtier affirmant sa volonté de rester.



Une colonie belge à l’Inter ? Selon La Gazzetta dello Sport, le club lombard viserait trois compatriotes de Romelu Lukaku. Trois joueurs belges qui arrivent en fin de contrat cet été : Dries Mertens (Naples), Jan Vertonghen (Tottenham), et Thomas Meunier (Paris Saint-Germain).