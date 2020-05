OM : Antero Henrique prochain directeur général du football ?

Jeudi, Andoni Zubizarreta a terminé son aventure en tant que directeur sportif de l'Olympique Marseille. Le club phocéen est dans l'expectative alors que l'avenir du coach olympien, André-Villas Boas, est lui aussi incertain, tant il s'est montré lié avec le dirigeant espagnol.

Villas-Boas apprécierait Henrique

Afin de remplacer Zubizarreta, l'OM ciblerait quatre pistes en particulier d'après les informations du Phocéen. Le nom d'Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG (2017 - 2019) est évoqué avec des arguments favorables : il a eu des discussions avec le club phocéen ces derniers jours et selon le média, il plairait à Villas-Boas, avec lequel il a remporté une Ligue Europa à Porto. Disposant d'un profil européen et d'un carnet d'adresses sud-américains, Henrique pourrait revenir en France peu de temps après son expérience au PSG. Luis Campos, en poste à Lille, ainsi que Daniel Van Buyten, agent et ancien joueur de l'OM, sont des noms évoqués par le Phocéen, au même titre que l'ancien international italien, Federico Balzaretti.



