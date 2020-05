OM : Qui pourrait remplacer Villas-Boas en cas de départ ?

L'avenir d'André Villas-Boas sur le banc de l'OM n'était pas le plus sûr possible avant jeudi soir. Il est devenu plus incertain encore après le départ d'Andoni Zubizarreta, le désormais ancien directeur sportif du club phocéen. Le 15 janvier dernier, le premier avait témoigné de tout son respect envers le second : « Je suis venu ici, un pour la grandeur du club, deux pour Andoni Zubizarreta. J’ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur » , avait-il commenté en conférence de presse.

Quatre noms, un favori



En cas de départ prochain de Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud, le président du club, aurait déjà 4 noms selon des informations de La Marseillaise : Hervé Renard (passé par Lille et Sochaux), Sven-Goran Eriksson (ancien coach de l'AS Roma, de Leicester, de Manchester City et ex sélectionneur de l'Angleterre) ainsi que Vincenzo Montella (passé par les bancs de la Fiorentina, de l'AC Milan et du FC Séville notamment). Toutefois, c'est bien Christophe Galtier, l'actuel entraîneur de Lille, qui aurait la préférence du président de l'OM.



