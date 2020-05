Ceballos défend Bale : « Regardez les finales de C1 »

Gareth Bale a été fortement critiqué pour ses performances sur le terrain et son comportement controversé au cours des deux dernières années, mais Dani Ceballos a soutenu son coéquipier du Real Madrid. Le milieu de terrain, actuellement prêté à Arsenal, a souligné la contribution de l'ailier de 30 ans dans les récents succès merengue en Ligue des champions, alors que le Gallois est suivi par Tottenham et Newcastle notamment.

"N'oubliez pas ce que Bale a donné au club"

"[La Premier League] est une ligue qui lui convient assez bien, mais c'est un joueur important pour le Real Madrid, a déclaré Ceballos à Deportes Cuatro. N'oublions pas tout ce qu'il a donné au club. "Celui qui ne lui fait pas confiance doit regardez les finales de Ligue des champions. Il a assez donné au club." Plus gros salaire du Real et très peu apprécié par Zinedine Zidane, Bale n'est plus en odeur de sainteté du côté de la Capitale espagnole.