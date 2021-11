Andrei Shevchenko va retrouver la Serie A italienne. L'entraineur ukrainien est sur le point de prendre les commandes de la formation du Genoa. C’est ce qu’a révélé vendredi soir Gianluca Di Marzio, le célèbre journaliste de Sky Italia, en précisant que les discussions sont très avancées entre les deux parties.

Shevchenko ne veut pas brûler les étapes



Genoa occupe actuellement la 15e place au classement de l’élite italienne. Ballardini, le coach en place, devrait être limogé dans les prochaines heures pour laisser sa place au Ballon d’Or 2004. Un mariage que personne n’a vu venir, car le nom de Sheva est irrémédiablement lié aux Rossoneri et il a toujours clamé son envie de coacher son ancienne équipe. Il faut croire qu’il s’est résolu à débuter par un poste moins exposé afin de faire ses preuves sans trop de pression. Le prochain Genoa - AC Milan est prévu le 1er décembre prochain. Une date que l’intéressé a certainement déjà dû cocher dans son agenda.



Âgé de 45 ans, Shevchenko n’a qu’une seule expérience en tant qu’entraineur. Entre 2016 et 2021, il s’est occupé de la sélection de son pays. Un passage plutôt réussi puisqu’il est parvenu à guider Yarmolenko et consorts jusqu’aux quarts de finale du dernier Euro. Il a quitté ses fonctions en raison d’un différend avec le président de la fédération.