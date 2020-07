Interrogé sur l’avenir de l’attaquant français au sein du club italien, Sébastien Frey a expliqué que Franck Ribéry n’a pas réfléchi à quitter la Fiorentina dans une déclaration à Radio Toscana. « Il aime Florence et n'a jamais pensé à partir. Il a dit qu'il prendrait des décisions pour défendre sa famille et m'a dit de rappeler qu'il aime la ville et respecte la Fiorentina et son projet », a annoncé l’ambassadeur de la Fiorentina.

Franck Ribéry s’interroge après son cambriolage

La maison de l’ancien ailier du Bayern Munich a été cambriolée ce weekend durant son déplacement avec l'équipe à Parme (1-2). « Au retour de cette victoire contre Parme, je suis rentré chez moi. Ce "chez-moi" en Italie, pays dans lequel j'ai décidé de poursuivre ma carrière après tant de belles années à Munich. Voilà ce que j'ai découvert », a-t-il indiqué sur ses réseaux sociaux.



Franck Ribéry a ensuite annoncé qu’il ne se sentait plus en confiance au sein du club italien. « Ce qui me choque, c'est l'impression d'être à poil. D'avoir le froc baissé et ça, ça ne passe pas. Je ne l'accepte pas ! Grâce à Dieu, ma femme et mes enfants étaient en sécurité, à Munich, mais comment avoir confiance aujourd'hui ? », a enchainé l’ailier de 37 ans.