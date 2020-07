Les Ultras de la Fiorentina répondent à Ribéry : "Lave-toi la bouche !"

#Fiorentina, gli ultras contro #Ribery dopo il furto: "Sciacquati la bocca quando parli di Firenze".

Alcuni supporter viola non hanno preso bene lo sfogo del francese: "Non siamo a Medellin, ai ricchi rubano ovunque".#SportMediaset https://t.co/oUdH1T1HAJ

— SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) July 7, 2020

Pour les Ultras, Florence n'est pas Medelin

Cher Franck, nous comprenons ton choc, mais lave-toi la bouche avant de parler de Florence comme ça. Ce n'est pas Medellin, tu sais ... Les gens riches se font voler partout, mais ils ont la chance de pouvoir s'offrir des systèmes d'alarme à domicile et une sécurité privée. Nous, les gens pauvres, au lieu de cela, nous nous faisons aussi voler, mais nous devons être comme San Lorenzo et l'accepter en silence".

Après la victoire de la Fiorentina sur la pelouse de Parme en Serie A, dimanche soir (2-1), Franck Ribéry est rentré chez lui et a été choqué d'avoir été victime d'un cambriolage. L'attaquant du club italien a rapidement sous-entendu qu'il songeait à possiblement quitter le pays, pour le bien-être de sa famille. Par la suite, le président, Rocco Commisso, avait lui affiché son soutien envers son joueur. "Nous ferons tout notre possible pour ramener la tranquillité nécessaire à Franck et nous ferons face à ce très mauvais moment avec lui.", avait-il indiqué.Le message n'a pas été entendu de cette manière par les Ultras de la Fiorentina. Dans un communiqué, via Il Giornale, ils ont offert une réponse à Ribéry, relativement cinglante. "