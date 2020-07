La Fiorentina communique sur le cambriolage de Franck Ribéry

La Fiorentina veut que Ribéry retrouve de la tranquillité

. Présent sur le terrain de Parme avec la Fiorentina dimanche soir lors du succès de son équipe (2-1), le Français a ensuite constaté que des cambrioleurs avaient dérobé certains bijoux, notamment dans son domicile, même si sa femme et ses enfants étaient en sécurité à Munich. Le joueur a laissé sous-entendre qu'il pourrait quitter l'Italie, lui qui est arrivé lors de l'été 2019 dans le pays. "Je ne cours pas après les millions, on ne manque de rien, en revanche je cours toujours après le ballon parce que c'est passionnel. Mais passion ou non, ma famille passe avant tout et nous prendront les décisions nécessaires à notre bien-être", a-t-il notamment commenté.La réaction du club italien a été rapide car la Fiorentina a publié un communiqué dans lequel le président, Rocco Commisso, a soutenu Ribéry dans ce moment compliqué. "Je suis très en colère et touché par ce qui est arrivé cette nuit à Franck. Nous sommes proches de lui et de sa famille. Ce sont des situations qui, hormis les dommages financiers, sont de vrais traumatismes pour ceux qui les subissent.. Je suis également certains que nos supporters seront aux côtés de Franck pour lui faire sentir toute leur affection et leur amour", peut-on notamment lire.