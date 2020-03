Atalanta Bergame : Comment Gasperini en est arrivé là ?

« Chaque saison, on place la barre très haute, donc on va continuer à le faire mais les équipes qui luttent pour le titre sont plus consistantes que nous. » Ces mots ont été prononcés par Gian Piero Gasperini après une large victoire de l'Atalanta Bergame sur Lecce (7-2). Un entraîneur de la Dea qui a besoin de préciser que son équipe ne joue pas le titre, c'est tout simplement une première dans l'histoire. Jamais avant la venue de l'entraîneur italien, le club bergamasque avait été capable de finir sur le podium de la Serie A. Après y être parvenus l'an passé, les coéquipiers de Papu Gomez visent une deuxième qualification consécutive pour la C1. Un objectif rendu possible par le jeu mis en place par Gasperini. Encore sous-côté malgré ses exploits sur la scène nationale et internationale, le meilleur entraîneur de la dernière saison italienne confirme au plus haut-niveau ce qu'il a laissé entrevoir dans les échelons inférieurs.



Une carrière lancée à la Juventus Turin



Cet ancien joueur a lancé sa carrière d'entraîneur là où il a été formé : à la Juventus Turin. Pendant près de dix ans, il a partagé l'expérience accumulé pendant ses 17 saisons chez les pros dans les équipes de jeunes de la Vieille Dame. Une reconversion réalisée dans la foulée de sa retraite sportive. Ce premier poste lui a permis de gagner un trophée avant de s'attaquer au monde professionnel : le prestigieux Tournoi de Viareggio. Désormais armé pour le haut-niveau, il a été nommé sur le banc de Crotone à l'été 2003. Le succès a été immédiat avec une promotion en Serie B acquise en play-offs. La saison de la confirmation a été plus compliquée mais malgré son licenciement, l'Italien est revenu pour sauver l'équipe calabraise de la relégation. L'année suivante, Crotone a réalisé le meilleur résultat de son histoire grâce à Gasperini : 9eme de Serie B.

Un accomplissement qui lui a ouvert les portes du Genoa. Sur les rives de la Méditerranée, il a goûté à une nouvelle promotion et à la Serie A. En remettant le Genoa sur la carte du football italien, il a gagné encore du crédit. Son sytème de jeu atypique a notamment permis au promu génois d'arracher un nul contre une équipe de l'Inter Milan sur la route du triplé. De quoi obtenir la bénédiction de José Mourinho alors qu'il a terminé avec le meilleur classement de sa carrière : 5eme de Serie A. Suffisant pour prendre la succession de Leonardo à l'Inter Milan en 2011. Ce défi est resté un échec. Trois défaites en quatre matchs ont eu raison de son expérience milanaise. Si le défi a peut-être été trop grand lui, le natif de Grugliasco n'a pas non plus eu le temps de mettre en place sa philosophie dans la capitale lombarde. Une pige à Palerme et un rebond au Genoa lui ont permis de convaincre l'Atalanta Bergame de l'enrôler. Si ses débuts ont été difficiles, il a frôlé le licenciement lors de sa première saison, Gasperini a osé la comparaison avec Alex Ferguson. Un titre qui en dit long sur ses accomplissements.

Gasperini est un homme fidèle à ses principes



Mais plus que les résultats, c'est le style de jeu proposé par Gian Piero Gasperini qui séduit. Si à l'Atalanta, il est actuellement au sommet de son art, ce n'est pas sans avoir essayé de mettre en place une stratégie similaire dans ses précédents clubs. Dès ses débuts sur un banc professionnel, il a demandé un jeu avec un pressing de haute intensité à ses joueurs. Il n'a que très rarement fait des infidélités à son système à trois défenseurs et deux milieux box to box. Il a tellement utilisé le 3-4-3, que ce système n'a plus de secret pour lui, y compris les ajustements offensifs réalisés à Bergame pour y faire jouer un numéro 10 créateur ou un neuf et demi. A l'Inter, principal échec de sa carrière, son plan de jeu n'a jamais été accepté.

En conflit avec une direction qui n'a pas voulu lui offrir les joueurs nécessaires à philosophie, Gasperini était allé droit dans le mur. Aussi spectaculaire qu'il est, ses préceptes demandent des sacrifices et un style de joueurs bien particulier. Pour réussir, il lui faut donc un effectif capable d'adhérer à sa stratégie non-conventionnelle de l'autre côté des Alpes. Seul maître à bord à Bergame, le tacticien de 62 ans fait tout pour mettre ses joueurs dans les meilleures conditions possibles. Une stratégie qui marche et qui fait désormais de l'Atalanta Bergame une équipe susceptible de s'immiscer dans la course au Scudetto.



