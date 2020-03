Le football reprendra-t-il en Italie ? Pays le plus touché au monde par l'épidémie de Covid-19, la botte vit une situation dramatique. Dans ce contexte d'urgence sanitaire, le football est dérisoire. Ce dimanche, le ministre des Sports Vincenzo Spadafora a d'ores et déjà annoncé que la suspension des championnats de foot était prolongée.

« Lundi, je vais demander de prolonger la suspension pour tout le mois d’avril de toutes les compétitions sportives. Et je vais étendre cette mesure aux entraînements. Nous n’étions pas encore intervenus sur ce sujet, car il y avait encore la possibilité de la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo (finalement reportés à 2021, ndlr) », a expliqué le dirigeant dans des propos accordés à La Repubblica.

La saison gelée : scénario le plus probable à l'heure actuelle

Il reste désormais à savoir si la Serie A reprendra ou si cette saison 2019-20 sera définitivement gelée. Un scénario envisagé cette semaine par la Gazzetta dello Sport. Le quotidien a indiqué que la fin du championnat pourrait être tout simplement annulée si une reprise au plus tard début mai (pour une fin juillet) n’est pas possible - et les propos de Vincenzo Spadafora vont dans ce sens.

Le titre et les relégations ne seraient alors pas décernés, tandis que les qualifiés pour les Coupes d’Europe concerneraient les équipes qui le sont potentiellement actuellement : la Juventus, la Lazio de Rome, l’Inter Milan, l’Atalanta, la Roma et Naples.