Ilicic, un "fuoriclasse" bien tardif

Josip Ilicic a éclaté juste à temps à la face de l'Europe. Son quadruplé à Valence, à huis clos avec l'Atalanta (3-4), a eu lieu lors de la dernière fenêtre de Ligue des Champions il y a près de trois semaines, avant l'arrêt des compétitions (la veille de PSG-Dortmund).

Le milieu offensif slovène, âgé de 32 ans, est un meuble en Serie A : à Bergame, il y entame sa dixième saison. Son parcours a longtemps été marqué par l'inconstance. D'abord à Palerme, où il a côtoyé Javier Pastore en 2010-2011 (huit buts la première saison, puis deux, puis dix), puis à la Fiorentina (trois buts la première saison, treize la troisième).





Ce n'est qu'en ouvrant le chapitre Atalanta, en 2017, qu'il a pu enfin confirmer dans le temps, enchaînant sa troisième saison à plus de dix buts. Et déjà quinze cette saison en Serie A, record personnel, en seulement 21 matchs, auxquels il faut désormais ajouter cinq unités en sept rencontres de Ligue des Champions.

Bien moins prolifique en sélection nationale (neuf buts en 65 sélections), Ilicic s'éclate en bénéficiant du caractère ultra offensif de cette étonnante équipe de Bergame, meilleure attaque du championnat et qui a donc passé huit buts en deux matchs à Valence, en huitièmes de finale de C1 (4-1 à l'aller en Italie).

Cassano préfère largement Ilicic à Dybala

« Je ne veux pas m'arrêter là, je veux continuer, je m'amuse, confirme-t-il à Sky Sports. On n'est plus une surprise, on réussit de grandes choses et nous voulons prouver que nous méritons notre place. On ne s'occupe pas de l'adversaire, on avance. » Antonio Cassano, autre insouciant par excellence, estime que l'alchimie totale avec son coach Gian Piero Gasperini a changé beaucoup de choses (pour Mediaset) :

« S'ils s'étaient rencontrés il y a dix ans, il serait dans les cinq meilleurs joueurs du monde. S'il jouait à la place de Paulo Dybala à la Juve, tout le monde parlerait de lui. Si on regarde ce que Dybala a fait en trois ans à la Juve par rapport à Ilicic, ce dernier gagne 10-0. » Bergame, un des foyers principaux de la pandémie de coronavirus, pourra compter sur son leader pour retrouver un peu de bonheur.

4 - Josip Ilicic est devenu le 4e joueur à inscrire au moins 4 buts dans un match en phase à élimination directe de Ligue des Champions après Lionel Messi (2009-10 & 2011-12), Mario Gomez (2011-12) & Robert Lewandowski (2012-13). Silence. pic.twitter.com/S3PJ9D8nSx

— OptaJean (@OptaJean) March 10, 2020