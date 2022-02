Tottenham tremble, Conte songe à partir !

Antonio Conte sera-t-il encore le manager de Tottenham la saison prochaine ? Rien n'est moins sûr. Au vu des dernières sorties du technicien italien, un départ avant la fin de saison serait même envisageable. Mercredi, les Spurs ont concédé un 4e revers en 5 match en s'inclinant contre Burnley (0-1). Conte n'y est pas allé par quatre chemins pour commenter cette nouvelle contre-performance.

Conte ouvre la porte à un départ

"C'est une soirée difficile. Et ce n'est pas que ce soir. Sur les 5 derniers matchs, on en a perdu 4. Cela veut dire qu'il va falloir faire une évaluation, une évaluation au sujet du club, à mon sujet, parce que pour moi c'est très frustrant, a tonné le technicien italien sur Sky Sport. Il faudra qu'on parle ensemble avec le club pour voir quelle est la meilleure solution. Les joueurs sont les mêmes, le club change l'entraîneur, mais les joueurs sont les mêmes et les résultats ne changent pas. Je suis trop honnête pour accepter ce type de situation et donc il faudra qu'on réévalue tout ça avec le club. On ne peut pas continuer à perdre, je ne peux pas l'accepter et ce n'est bon pour personne", a conclu Conte.