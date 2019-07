Tottenham : Pochettino a failli partir cet été

Une victoire en Ligue des Champions aurait changé beaucoup de choses pour Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin a révélé ce vendredi qu’il aurait pu quitter les Spurs en cas de triomphe en finale le 1er juin dernier face à Liverpool : "Si nous avions gagné la Ligue des champions, j'aurais pu quitter Tottenham" a-t-il avoué.

Sentiment du devoir accompli ? En tout cas, c’est cet échec qui a poussé Pochettino à continuer, pour "faire face" et tenter de rééditer les exploits accomplis la saison dernière. "Je ne suis pas une personne qui évite les problèmes ou les situations difficiles. J'aime les gros défis et ça peut être un beau défi de reconstruire l'équipe pour essayer de répéter une saison comme la dernière. C'est quelque chose qui me motive beaucoup".