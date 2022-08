Les Spurs ont été battus à quatre reprises par Chelsea la saison dernière, dont trois défaites en janvier. Hugo Lloris s'est confié à ce sujet au London Evening Standard : "Évidemment, quand vous affrontez ce genre d'adversaire, c'est un bon moment pour vous juger. Après deux matchs, quel que soit le résultat [le week-end prochain], il y aura beaucoup de matchs devant nous, mais le plus important est que nous puissions confirmer le bon résultat et la bonne performance [contre Southampton] et montrer une amélioration par rapport à la saison dernière.

Un grand défi pour Lloris

"Chelsea est une équipe très forte, très compétitive, elle sera probablement un prétendant au titre et c'est bien pour nous d'aller là-bas et de les défier. Au sujet de la victoire de samedi contre Southampton, Lloris s'est félicité : "Avec les huit mois précédents [sous Antonio Conte] et aussi la pré-saison, cela nous donne une structure solide et les bases. Nous nous connaissons bien et il y a aussi l'ajout de joueurs de qualité et de joueurs internationaux, donc évidemment nous allons essayer d'être aussi compétitifs que possible. Il y a un grand défi pour nous le week-end prochain à Stamford Bridge et nous allons essayer de la même manière de respecter notre philosophie et de respecter la façon dont nous voulons jouer, et nous voulons être compétitifs."