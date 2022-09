Les Spurs ont signé sept nouveaux joueurs lors de la fenêtre de transfert, avec Destiny Udogie qui est immédiatement retourné à l'Udinese sous forme de prêt, mais Conte dit que les Spurs ont besoin d'au moins trois autres fenêtres de transfert avant d'être au même niveau que des clubs comme Manchester City et Liverpool.

Conte veut encore des renforts

"Dans cette fenêtre de transfert, nous avons fait ce que le club pouvait faire", a déclaré Conte. "Et je pense que nous avons fait de bonnes choses. Mais je dois être honnête avec vous parce que si je vois les autres équipes de l'élite, il y a encore trop de distance. Et pour cette raison, nous devons savoir que nous venons juste de commencer ce processus pour essayer d'améliorer l'équipe.



"Dans cette fenêtre de transfert, nous avons essayé de le faire et aussi en janvier, avec Rodrigo Bentancur et Dejan Kulusevski. C'est sûr que pour être compétitif, pour se battre pour être un prétendant au titre, mais aussi pour obtenir une place en Ligue des Champions, il faut encore au moins trois fenêtres de transfert avant de s'améliorer et d'être au même niveau que les autres grands clubs."