C'est l'un des transferts les plus retentissants de ce début de mercato : Sadio Mané, homme fort de Liverpool ces dernières années, a quitté le club britannique pour s'engager au Bayern Munich. Pour s'imposer en Bavière, l'international sénégalais va devoir montrer tout son tempérament de champion, ce qui ne l'empêche pas de détoner dans le paysage du foot pour son humilité exceptionnelle. Gernot Rohr, qui observe la carrière de l'attaquant avec admiration et bienveillance, a exprimé tout le bien qu'il pensait du Sénégalais.

"Ce que j'apprécie vraiment chez lui, c'est sa modestie"

«Le Bayern a déjà tellement de leaders, Mané doit s'adapter et s'installer en premier. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive et veut donner des ordres directs aux autres joueurs. Ce n'est pas son style, ce que j'apprécie vraiment chez lui, c'est sa modestie, a souligné l'ancien entraîneur de l'OGC Nice. Dans d'autres pays africains, j'ai vu les stars de l'équipe nationale traverser des villes de plus d'un million d'habitants en Ferrari. Mané ne se montre pas », a encore noté le technicien allemand.